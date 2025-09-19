聽新聞
0:00 / 0:00
影／男童耳朵裡「卡螃蟹」 千萬人嚇壞：再也不敢靠近海邊
墨西哥知名網紅姬茲婭（Kitzia Mitre）近日帶著兒子到海邊度假，沒想到返程後孩子耳朵突然感到不適。姬茲婭立即帶兒子就醫，過程中醫師竟從兒子耳道中夾出一隻還活著的小螃蟹，讓現場所有人驚訝不已。該影片曝光後，迅速累積超過2230萬次觀看，掀起全球熱議。
姬茲婭在TikTok坐擁59萬粉絲，她透露，是兒子佩德羅（Pedro）自己要求「想把過程記錄下來」。影片中，佩德羅一邊緊張喊著「我會不會瞎掉？」一邊緊握媽媽的手，醫師則小心地把鑷子伸入耳中，最後將一隻掙扎中的小螃蟹取出。雖然場面驚險，但姬茲婭也幽默補充：「這次事件中沒有任何螃蟹受傷。」
影片曝光後，網友們紛紛留言：「我光想像就全身發癢」、「新的恐懼真的被解鎖了」、「他怎麼會聯想到失明啦，笑翻」。還有人打趣說：「這孩子以後大概不敢靠近海邊了」、「給他買副耳塞吧」、「原來海鮮真的會自己上門」。
不少人則對孩子的反應感到佩服，「換成我早就崩潰大哭」、「佩德羅比我勇敢一百倍」、「他竟然還擔心小螃蟹的生死，真是個心地善良的孩子」。也有人大讚媽媽在整個過程中冷靜安撫，「看到她跟孩子說『握住我的手』的那一幕超感動」、「這才是真正的母愛現場」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言