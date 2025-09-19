快訊

影／男童耳朵裡「卡螃蟹」 千萬人嚇壞：再也不敢靠近海邊

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師從男童耳中夾出一隻還活著的小螃蟹，畫面曝光後掀起熱議。示意圖／ingimage
醫師從男童耳中夾出一隻還活著的小螃蟹，畫面曝光後掀起熱議。示意圖／ingimage

墨西哥知名網紅姬茲婭（Kitzia Mitre）近日帶著兒子到海邊度假，沒想到返程後孩子耳朵突然感到不適。姬茲婭立即帶兒子就醫，過程中醫師竟從兒子耳道中夾出一隻還活著的小螃蟹，讓現場所有人驚訝不已。該影片曝光後，迅速累積超過2230萬次觀看，掀起全球熱議。

姬茲婭在TikTok坐擁59萬粉絲，她透露，是兒子佩德羅（Pedro）自己要求「想把過程記錄下來」。影片中，佩德羅一邊緊張喊著「我會不會瞎掉？」一邊緊握媽媽的手，醫師則小心地把鑷子伸入耳中，最後將一隻掙扎中的小螃蟹取出。雖然場面驚險，但姬茲婭也幽默補充：「這次事件中沒有任何螃蟹受傷。」

@kitziamitre

De los creadores de: me picó una abejita… llega un nuevo miedo desbloqueado… se metió un cangrejo 🦀 en la oreja 👂 de Pedro… es muy improbable que algo así pase pero le pasó … #UnCangrejoEnMiOreja #PobrePedro #TodosSomosPedro *ningún cangrejo fue herido en la grabación de este video *Pedro me pidió que lo grabara

♬ original sound - Kitzia Mitre

影片曝光後，網友們紛紛留言：「我光想像就全身發癢」、「新的恐懼真的被解鎖了」、「他怎麼會聯想到失明啦，笑翻」。還有人打趣說：「這孩子以後大概不敢靠近海邊了」、「給他買副耳塞吧」、「原來海鮮真的會自己上門」。

不少人則對孩子的反應感到佩服，「換成我早就崩潰大哭」、「佩德羅比我勇敢一百倍」、「他竟然還擔心小螃蟹的生死，真是個心地善良的孩子」。也有人大讚媽媽在整個過程中冷靜安撫，「看到她跟孩子說『握住我的手』的那一幕超感動」、「這才是真正的母愛現場」。

螃蟹 沙灘 網紅 TikTok 抖音 墨西哥

