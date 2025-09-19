搞笑諾貝爾獎結果出爐 牛塗上斑馬紋有助防蚊

快訊

中央社／ 波士頓18日綜合外電報導

年度「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel）得主今天揭曉，有研究團隊好奇乳牛被塗上斑馬般的條紋，是否有助防蚊，還有人探討蜥蜴偏好的披薩口味，這些實驗成果獲得主辦單位肯定。

美聯社（AP）報導，「搞笑諾貝爾獎」每年頒給讓人發笑、又發人深省的科學研究，本屆的獎賞是手工製作的人體胃模型，並附上一包濕紙巾作為紀念。這個獎在今年已邁入第35屆，共有10個獎項。

日本研究人員兒嶋朋貴，帶領成員在日本和牛身上貼膠帶，並用水性塗料噴上白色條紋。他今天獲獎時表示，「當我做這個實驗時，就希望能得到搞笑諾貝爾獎。這是我的夢想。難以置信，真的難以置信！」

他們的研究結果顯示，塗上斑馬紋的牛隻吸引到的蚊蠅數量減少，牛隻似乎也比較不受叮咬困擾。然而，兒嶋坦言，要大規模推動這個方法恐有困難。

其他獲獎者包含歐洲一個研究團隊，他們發現喝酒有時能提升說外語的能力。

「搞笑諾貝爾獎」由「科學幽默雜誌」（Annals ofImprobable Research magazine）主辦，通常在真正的諾貝爾獎（Nobel Prizes）得主揭曉前的幾週舉行。

本屆主題是「消化」，頒獎典禮今晚於波士頓大學（Boston University）登場，且在觀眾朝舞台投射紙飛機的傳統中揭開序幕。多位無法到場的獲獎人由真正的諾貝爾獎得主，包含以減貧聞名的杜芙洛（EstherDuflo）等人，代為朗讀得獎感言。

其他獲獎者包括，印度團隊研究臭鞋是否影響使用鞋櫃的體驗；美國與以色列的研究人員，探討吃鐵氟龍能否使人減少攝取卡路里，以及一組國際學者實驗蝙蝠喝酒是否會影響飛行能力。

研究醉蝙蝠的哥倫比亞學者桑傑士（FranciscoSanchez）指出，蝙蝠其實不愛腐爛水果，因為酒精濃度較高；實驗也發現，若強迫蝙蝠進食，牠們的飛行和迴聲定位能力明顯受影響，「就像人喝多會動作遲緩、說話不清楚一樣」。

今年最有戲劇性的得獎團隊，來自多個歐洲國家，他們研究義大利麵醬汁的物理學。這些團隊成員還在典禮進行期間，分送義大利麵給現場的諾貝爾獎得主。

