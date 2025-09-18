比皮肉錢更好賺？21歲櫻花妹專挑老人下手 2年撈金逾2千萬元

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本警方日前逮捕年僅21歲的青柳美結，指控她涉嫌在賣淫交易過程中趁機竊取客人財物。 情境示意圖／Ingimage
日本東京新宿歌舞伎町近期頻傳治安事件。日本警方日前逮捕年僅21歲的青柳美結，指控她涉嫌在賣淫交易過程中趁機竊取客人財物。警方調查發現，青柳美結過去兩年間疑似靠賣淫及相關偷竊行為，非法獲利超過1億1000萬日圓（約新台幣2249萬元），並涉及多起金錢糾紛相關案件。

綜合日媒報導，這起案件發生於新宿區一間酒店內，一名20多歲的尼泊爾籍男學生報案，指遭同行女子偷走錢包內的現金3萬6000日圓（約新台幣7337元）。警方調查後，鎖定嫌犯為與他一同進入酒店的青柳美結。據了解，兩人相約於歌舞伎町大久保公園一帶，青柳美結以賣淫為目的主動搭訕，進入房間後趁男子洗澡時動手行竊，隨即偷偷離開。她已在審訊中承認犯罪事實。

警方進一步調查揭露，青柳美結不僅長期在歌舞伎町一帶經營賣淫活動，警方還同時接獲至少8起報案，皆涉及與她相關的金錢、竊盜糾紛，估計自2023年7月起至今，她在兩年間獲利高達1億1000萬日圓。警方懷疑青柳美結可能涉及更多竊盜或詐欺行為，正持續追查中。

除了青柳美結之外，警視廳亦同步逮捕另外三名20多歲女性，她們同樣被指控在歌舞伎町大久保公園周邊從事賣淫。調查顯示，這四名女性在短時間內累積驚人財富，部分資金流向歌舞伎町常見的「金錢黑洞」，也就是高消費的男公關俱樂部與賭博場所。更值得關注的是，青柳美結還建立一個專屬社群群組，聚集約26名同業，彼此交換警方巡邏路線與便衣刑警照片以規避查緝，並將外籍人士與高齡男性當作主要賣淫、行竊目標。對此，警方也強調，像青柳美結這種有組織化的手法已超越單純的個人賣淫，背後更可能涉及地下產業鏈。

