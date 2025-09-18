美國紐澤西州推「人體堆肥」合法 告別逝者也能做環保

美國紐澤西州日前推出一項新法案，將「人體堆肥」合法化。這種新穎的處理方式，讓遺體轉化成富含養分的沃土，家屬可以用這些土壤種植物，或像骨灰一樣撒向大地，為生命寫下最環保的句點。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這種遺體處理方式稱為「自然有機還原法」（natural organic reduction）。其實紐澤西州並不是第一個這麼做的州，而是美國第14個將此法合法化的州；這是因為從新冠疫情爆發後，有許多人離世，連帶推動了這樣的處理方式。

過去有許多當地居民為了做「人體堆肥」，還得大費周章把親人的遺體送到其他州。法案正式通過後，將會為當地居民省下不少麻煩。這項法案是由當地殯葬協會與議員合作，共同草擬的。因為他們發現做人體堆肥的趨勢漸長，甚至有不少人願意將親人的遺體移到他州處理。

不過「人體堆肥」的過程不像火化快速，根據「地球殯葬」（Earth Funeral）公司的網站介紹，整個過程需要耗時45天，遺體才能「溫和地轉化為富含養分的土壤」。但是要做人體堆肥並不難，處理的方式就和一般堆肥差不多。殯葬業者會將遺體放入容器中，再放入稻草、紫花苜蓿等有機材料，接著密封起來靜置，直到遺體分解。

甲烷等溫室氣體是導致地球汙染的來源之一，這些氣體的來源除了牛隻排氣和燃燒化石燃料，也包含埋葬在土壤中的遺體。因此，通過「人體堆肥」不但為家屬提供不同的告別方式，也為環保盡了一份心力。