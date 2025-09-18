美知名歌手車內驚藏女屍！13歲死者嚴重腐爛 手上曝與他同款刺青

紐約時報報導，美國加州洛杉磯警方近日接獲民眾檢舉拖吊場傳出惡臭，前往查看後在一輛2023年款特斯拉內發現一具嚴重腐爛的女屍。經鑑定確認為去年4月失蹤的13歲少女瑞維斯（Celeste Rivas），而車主竟是當紅歌手D4vd，而且D4vd與瑞維斯的右手食指都有相同的「Shhhh…」刺青。

瑞維斯去年4月在加州艾爾西諾湖（Lake Elsinore）被報失蹤，至今已超過1年。今年9月8日，警方接獲民眾通報拖吊場傳出惡臭，才在一輛2023年款特斯拉內發現她的屍體。

洛杉磯縣法醫表示，遺體「嚴重腐敗」，顯示已在車內多時。初步報告指她身高約157公分、體重僅32公斤，發現時身穿無肩帶上衣與黑色緊身褲，手上戴著耳釘與金屬鏈手鍊。FOX 11補充，她右手食指上有「Shhhh…」刺青。

警方指出，這輛特斯拉因遭棄置超過72小時，9月5日被拖進西好萊塢的拖吊場。洛杉磯警局發言人麥迪森（Drake Madison）表示，該車並未被通報失竊。

知情人士透露，車主是20歲歌手D4vd（本名David Anthony Burke），因替電玩《要塞英雄》（Fortnite）創作主題曲走紅，並在社群平台吸引數百萬粉絲。有媒體比對，D4vd右手食指也有相同刺青，但這款刺青並非他獨有，蕾哈娜、琳賽羅涵和莉莉艾倫等名人的右手食指也有相同刺青。

瑞維斯母親則對TMZ表示，她只知道女兒曾與一名叫「大衛」（David）的男孩交往，但從未見過對方。

隨著事件曝光，服飾品牌Hollister與鞋業公司Crocs火速撤下D4vd參與的廣告，他也取消原定在西雅圖的演出。D4vd方面回應，已獲知此事，並「全力配合調查」。