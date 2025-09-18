快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

美知名歌手車內驚藏女屍！13歲死者嚴重腐爛 手上曝與他同款刺青

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國知名歌手D4vd名下一輛特斯拉被發現一具高度腐爛女屍，經鑑定是一名去年被通報失蹤的13歲少女。美聯社
美國知名歌手D4vd名下一輛特斯拉被發現一具高度腐爛女屍，經鑑定是一名去年被通報失蹤的13歲少女。美聯社

紐約時報報導，美國加州洛杉磯警方近日接獲民眾檢舉拖吊場傳出惡臭，前往查看後在一輛2023年款特斯拉內發現一具嚴重腐爛的女屍。經鑑定確認為去年4月失蹤的13歲少女瑞維斯（Celeste Rivas），而車主竟是當紅歌手D4vd，而且D4vd與瑞維斯的右手食指都有相同的「Shhhh…」刺青

瑞維斯去年4月在加州艾爾西諾湖（Lake Elsinore）被報失蹤，至今已超過1年。今年9月8日，警方接獲民眾通報拖吊場傳出惡臭，才在一輛2023年款特斯拉內發現她的屍體。

洛杉磯縣法醫表示，遺體「嚴重腐敗」，顯示已在車內多時。初步報告指她身高約157公分、體重僅32公斤，發現時身穿無肩帶上衣與黑色緊身褲，手上戴著耳釘與金屬鏈手鍊。FOX 11補充，她右手食指上有「Shhhh…」刺青。

警方指出，這輛特斯拉因遭棄置超過72小時，9月5日被拖進西好萊塢的拖吊場。洛杉磯警局發言人麥迪森（Drake Madison）表示，該車並未被通報失竊。

知情人士透露，車主是20歲歌手D4vd（本名David Anthony Burke），因替電玩《要塞英雄》（Fortnite）創作主題曲走紅，並在社群平台吸引數百萬粉絲。有媒體比對，D4vd右手食指也有相同刺青，但這款刺青並非他獨有，蕾哈娜、琳賽羅涵和莉莉艾倫等名人的右手食指也有相同刺青。

瑞維斯母親則對TMZ表示，她只知道女兒曾與一名叫「大衛」（David）的男孩交往，但從未見過對方。

隨著事件曝光，服飾品牌Hollister與鞋業公司Crocs火速撤下D4vd參與的廣告，他也取消原定在西雅圖的演出。D4vd方面回應，已獲知此事，並「全力配合調查」。

刺青 特斯拉 洛杉磯

延伸閱讀

聯準會降息1碼符合預期 台股突破25,700點 這檔海外主動式ETF續創新高

棄0050+006208只買台積電！網勸長期逢低加碼「直上正二」 

高雄行車糾紛引議…特斯拉刺青男丟石 嗆對方開破車

馬斯克購特斯拉持股逾300億 高薪案正待股東通過

相關新聞

美知名歌手車內驚藏女屍！13歲死者嚴重腐爛 手上曝與他同款刺青

紐約時報報導，美國加州洛杉磯警方近日接獲民眾檢舉拖吊場傳出惡臭，前往查看後在一輛2023年款特斯拉內發現一具嚴重腐爛的女...

俄國女為了買拉布布「出賣靈魂」 宗教團體批選擇邪惡

俄羅斯一名年輕女子只因一時的物慾，竟出賣自己的靈魂！她為了買時下最夯的拉布布（LABUBU）公仔，以10萬盧布（約新台幣3.6萬元）和賣家簽約，引發當地宗教團體關注。

不顧病人安危…麻醉師手術中離席 只為跑去和護理師「愛愛」

英國一名資深麻醉師在替病患手術時，竟不顧病人安危，和護理師跑到隔壁的手術室「發生關係」。儘管這樣誇張的行為被院方認定是「嚴重不當行為」，但紀律小組卻只給予書面警告，讓這名麻醉師繼續在醫院工作。

斑馬線爛20年！他噴「巨型生殖器」抗議 坑洞48小時神速消失

西班牙南部城市馬拉加（Málaga）一名男子，因多年來住家門前斑馬線坑洞遲遲未獲修補，決定以誇張方式抗議。他在馬路上用紅色噴漆畫出一個巨型男性生殖器圖案，成功引起當局關注，雖然因此被警方開罰，但困擾當地居民長達近20年的坑洞，竟在48小時內就被修補完成。

英國名牌包惹禍！1時尚設計酷似武器 美副教授搭機過不了安檢

美國德州達拉斯大學西南醫學中心的一名副教授蒂芬妮（Tiffany）近日分享搭機驚魂。她帶著一款英國品牌Alexander McQueen的指環設計包，準備從達拉斯飛往拉斯維加斯看演唱會，卻在機場安檢時被攔下，原因竟是包包上的金屬「指環」酷似攻擊性武器「指虎」（Brass knuckles），讓她差點因此無法登機。

猴群闖屋劫嬰！印度2個月大嬰兒被擄 遭棄水桶亡村民揭非首次

印度再次發生猴群劫嬰致死事件。當地一名僅2個月大的初生嬰兒，被闖入屋猴群擄走，家人聽到屋頂傳出哭喊聲，趕至後在裝滿清水的塑膠桶發現孩子，惟嬰兒送院後證實不治。有村民事後反映受猴群滋擾已久，幾乎每日都有人因猴子而受傷，或造成財物損失，但相關部門始終未有實質行動或有效對策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。