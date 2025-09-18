快訊

電力供應受影響！林口火力發電廠機組故障 上午請求翡翠水庫支援

男花40萬命喪手術台…整形醫丁斌煌3度「改名+改診所名」 曾任三總主治有20年經驗

政院推公務員「身心調適假」雙十起上路！每年3日、機關不得拒絕

玻璃彩繪藝術燈下殺2折！大批日網友收貨傻眼：根本塑膠垃圾

聯合新聞網／ 綜合報導
許多日本網友網購彩繪玻璃藝術燈，收到的卻是塑膠垃圾。 示意圖／ingimage
許多日本網友網購彩繪玻璃藝術燈，收到的卻是塑膠垃圾。 示意圖／ingimage

根據日媒「FNN」報導，近來在社群平台廣告出現的「彩繪玻璃大象檯燈」，吸引不少消費者下單，卻接連爆出收到的商品與宣傳照完全不符，引發退貨糾紛。不少買家在社群平台上留言「完全不一樣！」、「被騙了，根本是垃圾」，實際收到的檯燈根本不是玻璃製，而是廉價塑膠製品，對光照也無法透出色彩，與廣告中七彩鮮豔的透亮形象相距甚遠。

一名購買者表示，他在IG廣告上看到這款檯燈，原價標4萬日圓（約台幣8200元），折扣後約8000日圓（約台幣1640元），覺得划算才下單，卻收到「用100日圓（約台幣20元）都不想買」的劣質品。該公司網站自稱因夫妻經營的精品店難以繼續經營，才舉辦「七折大特價」。頁面上販售的不僅有大象，還有很多其他造型，但網站只寫了「橫濱」的地點，無具體地址與電話，客服信箱更是無法寄送郵件。

要聯絡退款時，對方先以「打八五折留著就好」為由婉拒，之後又改口要退還三成金額並給予六成價格的商品券，甚至宣稱「減少退貨有助環保」。若堅持退貨，還得由買家自付運費。最後他收到的退貨申請書上顯示著中國大陸的地址，疑點重重。記者實測撥打網站電話，也顯示「受管制」無法接通。

法律專家溝上宏司律師指出，該網站疑似違反日本《特定商品交易法》，因為未明確標示電話與地址，「表面上看似提供了聯絡方式，但實際上無法接通規避責任，讓消費者無從追究」。他提醒，消費者在網路購物前務必確認賣家資訊是否完整透明，否則一旦遇上糾紛，可能求助無門。

網購 廣告 日本 消費者

延伸閱讀

朝聖注意！鎌倉整頓觀光亂象 「灌籃高手」平交道設指定拍攝區

吃到飽餐廳為何不會被吃垮？專家揭「不怕大食怪」原因：成本早算好

義大利人吃披薩「晚餐限定」？日女中午驚喜包場 揭當地人特殊習慣

餐飲缺工嚴重 日丸龜製麵出招留才：子女用餐免費、店長最高薪410萬

相關新聞

玻璃彩繪藝術燈下殺2折！大批日網友收貨傻眼：根本塑膠垃圾

根據日媒「FNN」報導，近來在社群平台廣告出現的「彩繪玻璃大象檯燈」，吸引不少消費者下單，卻接連爆出收到的商品與宣傳照完全不符，引發退貨糾紛。不少買家在社群平台上留言表示：「完全不一樣！」「被騙了，根本是垃圾」。實際收到的檯燈根本不是玻璃製，而是廉價塑膠製品，對光照也無法透出色彩，與廣告中七彩鮮豔的透亮形象相距甚遠。

義大利人吃披薩「晚餐限定」？日女中午驚喜包場 揭當地人特殊習慣

據日媒「LIMO」報導，一段由旅居義大利的日本人拍攝的TikTok短片，因分享「午餐就能吃到披薩」的超驚喜經驗而引起網友熱議。影片由@moenrico_jp上傳，目前已有約2900次點閱。內容看似普通，卻展現了不同國家文化上的差異。

美知名歌手車內驚藏女屍！13歲死者嚴重腐爛 手上曝與他同款刺青

紐約時報報導，美國加州洛杉磯警方近日接獲民眾檢舉拖吊場傳出惡臭，前往查看後在一輛2023年款特斯拉內發現一具嚴重腐爛的女...

俄國女為了買拉布布「出賣靈魂」 宗教團體批選擇邪惡

俄羅斯一名年輕女子只因一時的物慾，竟出賣自己的靈魂！她為了買時下最夯的拉布布（LABUBU）公仔，以10萬盧布（約新台幣3.6萬元）和賣家簽約，引發當地宗教團體關注。

不顧病人安危…麻醉師手術中離席 只為跑去和護理師「愛愛」

英國一名資深麻醉師在替病患手術時，竟不顧病人安危，和護理師跑到隔壁的手術室「發生關係」。儘管這樣誇張的行為被院方認定是「嚴重不當行為」，但紀律小組卻只給予書面警告，讓這名麻醉師繼續在醫院工作。

斑馬線爛20年！他噴「巨型生殖器」抗議 坑洞48小時神速消失

西班牙南部城市馬拉加（Málaga）一名男子，因多年來住家門前斑馬線坑洞遲遲未獲修補，決定以誇張方式抗議。他在馬路上用紅色噴漆畫出一個巨型男性生殖器圖案，成功引起當局關注，雖然因此被警方開罰，但困擾當地居民長達近20年的坑洞，竟在48小時內就被修補完成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。