玻璃彩繪藝術燈下殺2折！大批日網友收貨傻眼：根本塑膠垃圾

根據日媒「FNN」報導，近來在社群平台廣告出現的「彩繪玻璃大象檯燈」，吸引不少消費者下單，卻接連爆出收到的商品與宣傳照完全不符，引發退貨糾紛。不少買家在社群平台上留言「完全不一樣！」、「被騙了，根本是垃圾」，實際收到的檯燈根本不是玻璃製，而是廉價塑膠製品，對光照也無法透出色彩，與廣告中七彩鮮豔的透亮形象相距甚遠。

一名購買者表示，他在IG廣告上看到這款檯燈，原價標4萬日圓（約台幣8200元），折扣後約8000日圓（約台幣1640元），覺得划算才下單，卻收到「用100日圓（約台幣20元）都不想買」的劣質品。該公司網站自稱因夫妻經營的精品店難以繼續經營，才舉辦「七折大特價」。頁面上販售的不僅有大象，還有很多其他造型，但網站只寫了「橫濱」的地點，無具體地址與電話，客服信箱更是無法寄送郵件。

要聯絡退款時，對方先以「打八五折留著就好」為由婉拒，之後又改口要退還三成金額並給予六成價格的商品券，甚至宣稱「減少退貨有助環保」。若堅持退貨，還得由買家自付運費。最後他收到的退貨申請書上顯示著中國大陸的地址，疑點重重。記者實測撥打網站電話，也顯示「受管制」無法接通。

法律專家溝上宏司律師指出，該網站疑似違反日本《特定商品交易法》，因為未明確標示電話與地址，「表面上看似提供了聯絡方式，但實際上無法接通規避責任，讓消費者無從追究」。他提醒，消費者在網路購物前務必確認賣家資訊是否完整透明，否則一旦遇上糾紛，可能求助無門。