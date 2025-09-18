義大利人吃披薩「晚餐限定」？日女中午驚喜包場 揭當地人特殊習慣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利人習慣在晚上才吃披薩。 圖／ingimage
據日媒「LIMO」報導，一段由旅居義大利的日本人@moenrico_jp拍攝的TikTok短片，因分享「午餐就能吃到披薩」的超驚喜經驗而引起網友熱議，目前已有約2900次點閱。內容看似普通，卻展現了不同國家文化上的差異。

在義大利，多數披薩店通常只在晚間營業，中午營業反而罕見。雖然義大利南部的那不勒斯仍有少數24小時營業的披薩店家，但一般來說「晚上才營業、晚餐吃披薩」才是義大利的主流。對亞洲人而言，中午能吃到披薩是件十分普通的事，但在義大利卻成了令人超級開心的體驗。

影片中，@moenrico_jp在中午12點半走進一家已經開門的披薩店，驚呼「太稀奇了！」。因為此時的餐廳空蕩蕩，像是她自己一人包場。當地人通常要到下午1點半甚至2點才開始午餐，餐廳也要到這個時間才會看到人潮。這種飲食習慣的落差，也讓她忍不住吐槽：「會不會有點太晚了？」

當熱騰騰的披薩端上桌，她一口咬下後忍不住笑容滿面，直呼「沒想到這麼鬆軟又有嚼勁！」，更用「好吃到爆」來形容披薩的美味。畫面中滿滿的驚喜與感動，也挑起了觀眾的食欲。

在亞洲國家，中午吃披薩是稀鬆平常，但在義大利卻是難得的奢侈。這段影片不僅記錄了一頓美味午餐，也突顯了不同文化下飲食習慣的差異。國外旅行和生活的樂趣，往往隱藏在這些意想不到的日常小細節裡。

據日媒「LIMO」報導，一段由旅居義大利的日本人拍攝的TikTok短片，因分享「午餐就能吃到披薩」的超驚喜經驗而引起網友熱議。影片由@moenrico_jp上傳，目前已有約2900次點閱。內容看似普通，卻展現了不同國家文化上的差異。

