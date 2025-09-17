快訊

不顧病人安危…麻醉師手術中離席 只為跑去和護理師「愛愛」

聯合新聞網／ 綜合報導
麻醉師在手術中和護理師跑到隔壁手術室發生關係。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
麻醉師在手術中和護理師跑到隔壁手術室發生關係。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

英國一名資深麻醉師在替病患手術時，竟不顧病人安危，和護理師跑到隔壁的手術室「發生關係」。儘管這樣誇張的行為被院方認定是「嚴重不當行為」，但紀律小組卻只給予書面警告，讓這名麻醉師繼續在醫院工作。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，44歲的麻醉師安朱姆（Suhail Anjum）在塔梅賽德綜合醫院（Tameside General Hospital）工作。2023年，他負責一名病患的膽囊微創手術，然而手術進行到一半，他卻藉口要上廁所，跑去另一間手術室。

一名準備醫療器材的護理師，經過手術室時，意外撞見安朱姆和另一名護理師「在不該發生的位置」有親密行為。目擊的護理師表示，當時安朱姆正在拉褲子的拉鍊，而另一名護理師則是內褲外露。

安朱姆事後坦承，自己當時和妻子關係不好，所以才會犯下這個「極度尷尬的錯誤」。英國醫療執業審裁服務處（Medical Practitioners Tribunal Service）紀律小組介入調查，安朱姆也向紀律小組道歉，並保證絕不再犯。

據了解，紀律小組主席米勒（Rebecca Miller）批評安朱姆的行為「十分可恥」，並表示他的行為不僅違反醫療行為準則，也損害了醫界聲譽。然而，儘管做出這樣的批評，紀律小組並沒有給予任何實質的懲罰。

小組認為安朱姆只是「一時判斷失誤」，並不是「長期持續不當行為模式」。當天的病患沒有受到任何傷害，加上安朱姆坦承錯誤，讓紀律小組只給出公開警告。

雖然警告會保留在安朱姆的註冊資料上兩年，但安朱姆已經回到巴基斯坦，並在當地執業。他表示自己未來仍希望回到英國醫療體系，但此舉引發外界質疑，他究竟能不能回到英國工作，可能還是未知數。

英國 護理師 親密關係

相關新聞

不顧病人安危…麻醉師手術中離席 只為跑去和護理師「愛愛」

英國一名資深麻醉師在替病患手術時，竟不顧病人安危，和護理師跑到隔壁的手術室「發生關係」。儘管這樣誇張的行為被院方認定是「嚴重不當行為」，但紀律小組卻只給予書面警告，讓這名麻醉師繼續在醫院工作。

俄國女為了買拉布布「出賣靈魂」 宗教團體批選擇邪惡

俄羅斯一名年輕女子只因一時的物慾，竟出賣自己的靈魂！她為了買時下最夯的拉布布（LABUBU）公仔，以10萬盧布（約新台幣3.6萬元）和賣家簽約，引發當地宗教團體關注。

斑馬線爛20年！他噴「巨型生殖器」抗議 坑洞48小時神速消失

西班牙南部城市馬拉加（Málaga）一名男子，因多年來住家門前斑馬線坑洞遲遲未獲修補，決定以誇張方式抗議。他在馬路上用紅色噴漆畫出一個巨型男性生殖器圖案，成功引起當局關注，雖然因此被警方開罰，但困擾當地居民長達近20年的坑洞，竟在48小時內就被修補完成。

英國名牌包惹禍！1時尚設計酷似武器 美副教授搭機過不了安檢

美國德州達拉斯大學西南醫學中心的一名副教授蒂芬妮（Tiffany）近日分享搭機驚魂。她帶著一款英國品牌Alexander McQueen的指環設計包，準備從達拉斯飛往拉斯維加斯看演唱會，卻在機場安檢時被攔下，原因竟是包包上的金屬「指環」酷似攻擊性武器「指虎」（Brass knuckles），讓她差點因此無法登機。

猴群闖屋劫嬰！印度2個月大嬰兒被擄 遭棄水桶亡村民揭非首次

印度再次發生猴群劫嬰致死事件。當地一名僅2個月大的初生嬰兒，被闖入屋猴群擄走，家人聽到屋頂傳出哭喊聲，趕至後在裝滿清水的塑膠桶發現孩子，惟嬰兒送院後證實不治。有村民事後反映受猴群滋擾已久，幾乎每日都有人因猴子而受傷，或造成財物損失，但相關部門始終未有實質行動或有效對策。

新加坡海域罕見再現鯨魚遺骸 國大博物館展開研究

相隔10年，新加坡海域再度出現鯨魚遺骸。新加坡國立大學李光前自然歷史博物館今天指出，近日發現一具約6.3公尺長的鯨魚遺骸...

