不顧病人安危…麻醉師手術中離席 只為跑去和護理師「愛愛」
英國一名資深麻醉師在替病患手術時，竟不顧病人安危，和護理師跑到隔壁的手術室「發生關係」。儘管這樣誇張的行為被院方認定是「嚴重不當行為」，但紀律小組卻只給予書面警告，讓這名麻醉師繼續在醫院工作。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，44歲的麻醉師安朱姆（Suhail Anjum）在塔梅賽德綜合醫院（Tameside General Hospital）工作。2023年，他負責一名病患的膽囊微創手術，然而手術進行到一半，他卻藉口要上廁所，跑去另一間手術室。
一名準備醫療器材的護理師，經過手術室時，意外撞見安朱姆和另一名護理師「在不該發生的位置」有親密行為。目擊的護理師表示，當時安朱姆正在拉褲子的拉鍊，而另一名護理師則是內褲外露。
安朱姆事後坦承，自己當時和妻子關係不好，所以才會犯下這個「極度尷尬的錯誤」。英國醫療執業審裁服務處（Medical Practitioners Tribunal Service）紀律小組介入調查，安朱姆也向紀律小組道歉，並保證絕不再犯。
據了解，紀律小組主席米勒（Rebecca Miller）批評安朱姆的行為「十分可恥」，並表示他的行為不僅違反醫療行為準則，也損害了醫界聲譽。然而，儘管做出這樣的批評，紀律小組並沒有給予任何實質的懲罰。
小組認為安朱姆只是「一時判斷失誤」，並不是「長期持續不當行為模式」。當天的病患沒有受到任何傷害，加上安朱姆坦承錯誤，讓紀律小組只給出公開警告。
雖然警告會保留在安朱姆的註冊資料上兩年，但安朱姆已經回到巴基斯坦，並在當地執業。他表示自己未來仍希望回到英國醫療體系，但此舉引發外界質疑，他究竟能不能回到英國工作，可能還是未知數。
