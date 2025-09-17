俄國女為了買拉布布「出賣靈魂」 宗教團體批選擇邪惡

俄羅斯一名年輕女子只因一時的物慾，竟出賣自己的靈魂！她為了買時下最夯的拉布布（LABUBU）公仔，以10萬盧布（約新台幣3.6萬元）和賣家簽約，引發當地宗教團體關注。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件源於俄羅斯社群媒體Telegram上的一則貼文。一名自稱迪米崔（Dmitri） 的行銷專家，為了進行一項社會實驗，在Telegram貼了一則廣告。他在廣告中表示，只要有人願意出賣靈魂，他會給對方10萬盧布的報酬。本來迪米崔以為不會有人當真，但一名叫做卡琳娜（Karina）的26歲女子不但回覆了貼文，還表示願意賣掉自己的靈魂。

為了遵守承諾，迪米崔與卡琳娜簽訂一份「靈魂買賣」契約。他將收據以及卡琳娜拿著用血簽名的契約照片，上傳到Telegram。迪米崔在新貼文中寫道：「一位名叫卡琳娜的年輕女子回我了，我們已經完成交易、簽署文件，她還用血蓋章封印。」

不過卡琳娜根本不在乎自己的靈魂會被用來做什麼，她一拿到錢以後，就馬上全都花光了。當地媒體報導指出，卡琳娜把錢拿去買了拉布布的公仔，還有一張俄羅斯歌手納傑日達．卡迪舍娃（Nadezhda Kadisheva）的演唱會門票。

這場鬧劇引起了俄羅斯東正教會的關注，教會特地透過官方管道發言，認為這名女子「出賣了靈魂就是選擇邪惡」。教會甚至預言，女子會因為這項決定，面臨「道德與人格的墮落、疾病、痛苦和死亡」。