斑馬線爛20年！他噴「巨型生殖器」抗議 坑洞48小時神速消失

西班牙南部城市馬拉加（Málaga）一名男子，因多年來住家門前斑馬線坑洞遲遲未獲修補，決定以誇張方式抗議。他在馬路上用紅色噴漆畫出一個巨型男性生殖器圖案，成功引起當局關注，雖然因此被警方開罰，但困擾當地居民長達近20年的坑洞，竟在48小時內就被修補完成。

根據外媒《Sur in English》報導，49歲的瑞奇納瓦羅（Ricky Navarro）長年經過這條位於當地卡蘭克區的行人穿越道，始終要面對同一個坑洞。他表示，自己是一名摩托車騎士，深知坑洞的危險性，「我甚至有朋友因此失去了一條腿」。多次投訴無效後，他在8日下午購買紅色噴漆，直接在破損的柏油路面上畫下一個巨大男性生殖器，並將過程拍攝上傳至TikTok。

過程中，一輛地方警察巡邏車剛好經過，員警當場上前確認他的身分並依法舉發，讓他面臨逾250歐元（約新台幣8920元）罰款。納瓦羅自嘲，「這是我人生中第一次塗鴉，卻馬上被抓，根本不是當罪犯的料」。

納瓦羅透露，這次靈感來自於英國塗鴉藝術家「Wanksy」，對方曾在曼徹斯特街頭以類似方式逼使政府修路。他笑稱，本來想舉報坑洞問題，結果反倒成了被舉報的一方。

出乎意料的是，影片上傳後不久，當局不僅迅速清除了地上的塗鴉，也把坑洞徹底修補完成。納瓦羅事後再度上傳影片，開心展示坑洞已經平整如新。雖然要付出罰款代價，但他的另類抗議確實達成了目的。