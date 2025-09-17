英國名牌包惹禍！1時尚設計酷似武器 美副教授搭機過不了安檢
名牌包若帶有特殊設計，也可能被視為危險物品！美國德州達拉斯大學西南醫學中心一名副教授蒂芬妮（Tiffany）近日分享搭機驚魂。她帶著一款英國品牌Alexander McQueen的指環設計包，準備從達拉斯飛往拉斯維加斯看演唱會，卻在機場安檢時被攔下，原因竟是包包上的金屬「指環」酷似攻擊性武器「手指虎」（Brass knuckles），讓她差點因此無法登機。
蒂芬妮近日在IG上透露自己帶著Alexander McQueen的指環設計包經過安檢時被攔下，因為安檢人員認為該款包包上的環狀握把與「手指虎」相似，依規定具有潛在危險性，表示她「不能帶這個上飛機」，甚至建議她「直接丟掉」。
蒂芬妮則反問安檢，她有可能利用這樣的一個包包設計，在頭等艙上攻擊別人嗎？但對方沒有幽默感地回答：是的。由於登機時間迫近，讓她一度相當著急，所幸最後聯絡到住在當地的朋友協助保管，才得以順利登機。
蒂芬妮將這段經歷拍成影片上傳社群，提醒民眾若擁有類似設計的名牌包，搭機時務必注意相關規範，以免行程受阻。不過她也笑稱，雖然名牌包暫時留在原地，但自己最後仍在目的地買了新包，算是給自己一個「小小的補償」。
事實上，蒂芬妮並非第一位因Alexander McQueen的指環設計包而險些無法上機的人。過去就有不少網友透過社群平台指出，自己的指環設計包過不了美國安檢，但也有人成功通關，在安檢經過一番討論後始得放行。
「手指虎」在各地的法律差異甚大，多半認為它是一種能套在手指上的攻擊性武器，在多數國家屬於管制刀械，在台灣若是製造、販售、持有皆屬違法。而在美國，聯邦並未全面禁止，但各州法律不一，許多地區持有即屬重罪。
據了解，該英國品牌Alexander McQueen經常出現指環設計的包款，有人認為女人透過包包設計戴上這個「黃銅指節」，是種展示時尚的微妙方式。
