猴群闖屋劫嬰！印度2個月大嬰兒被擄 遭棄水桶亡村民揭非首次

印度再次發生猴群劫嬰致死事件。當地一名僅2個月大的初生嬰兒，被闖入屋猴群擄走，家人聽到屋頂傳出哭喊聲，趕至後在裝滿清水的塑膠桶發現孩子，惟嬰兒送院後證實不治。有村民事後反映受猴群滋擾已久，幾乎每日都有人因猴子而受傷，或造成財物損失，但相關部門始終未有實質行動或有效對策。

其實當地2022年亦曾出現類似悲劇，一名初生嬰兒和祖母睡在床上，猴群突然從住處露台闖入將其帶走，再將他拋入水塔，導致嬰兒溺斃。當地有獸醫估計，這類攻擊行為可能因為母猴喪子而出現「錯認行為」，在發現異常後便扔棄嬰兒。而針對猴群襲擊人事件，村民希望政府盡快採取措施，同時盼教育大眾減少餵食猴子，以免猴群進入社區，杜絕慘劇再現。

2個月大嬰兒被猴群入屋擄走 再棄水桶遇溺亡

綜合印度媒體等報道，事發於9月4日（上周四），印度北方邦（Uttar Pradesh）錫塔布爾（Sitapur）發生猴群入屋劫嬰事件。當時僅有2個月大的男嬰獨自躺在床上，家人則忙於處理家務，猴群突然從門窗闖入並擄走男嬰。家人之後發現孩子不見了，即時報警並四出尋找，期間聽到屋頂傳出哭喊聲，趕到時發現男嬰被扔進水桶內，故立刻將他送院搶救，惟他抵達醫院時經已不治。

村民長期受猴群滋擾 批相關部門缺對策整治猴患

警方接報後趕到現場調查，並將嬰兒遺體送予法醫部門進行驗屍。事件曝光後村民人心惶惶，有居民反映受猴群滋擾已久，幾乎每日都有人因猴子而受傷，或造成財物損失，但相關部門始終未有實質行動或有效對策。而是次嬰兒喪命令民眾憤怒不已，紛紛要求政府出手整治猴患，以防類似慘劇再次發生。

類似事件非首次 獸醫料猴子攻擊行為涉1原因

其實當地於2022年曾出現類似悲劇，巴格帕特（Baghpat）一名同樣2個月大的嬰兒當時和祖母睡在床上，猴群突然從住處露台闖入將其帶走，再將他拋入水塔，導致嬰兒溺斃。嬰兒父母事後透露，猴子曾試圖綁架他但被阻止，未料嬰兒仍難逃一死。當地有獸醫估計，這類攻擊行為可能因為母猴喪子而出現「錯認行為」，即將人類嬰兒當成自己孩子，在發現異常後便扔棄嬰兒。

村民盼政府採取措施 封堵猴群出沒道路、加強捕捉等

針對猴群襲擊人事件，村民希望政府盡快採取措施，包括封堵猴群經常出沒道路、加強捕捉與遷移管理，並建議住戶安裝封閉式門窗及屋頂防護網，同時盼當局推動相關宣導，教育大眾減少餵食猴子，以免吸引猴群進入社區，杜絕同類事件再現。

延伸閱讀：

2歲童遭斧頭劈死！父稱為趕猴群誤殺兒 親友2原因提質疑：是謀殺

野猴闖豪宅爬電纜！觸電墮下砸爆車窗玻璃 生命力頑強到震驚全網

文章授權轉載自《香港01》