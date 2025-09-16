新加坡海域罕見再現鯨魚遺骸 國大博物館展開研究

相隔10年，新加坡海域再度出現鯨魚遺骸。新加坡國立大學李光前自然歷史博物館今天指出，近日發現一具約6.3公尺長的鯨魚遺骸，已展開相關研究工作。

新加坡國立大學李光前自然歷史博物館（Lee KongChian National History Museum）今天發布新聞資料，一具約6.3公尺長的鯨魚遺骸6日出現在丹戎巴葛（Tanjong Pagar）水域，博物館接獲國家公園局通報後，已展開打撈和研究工作，並採集組織樣本，以便日後進行分析。

李光前自然歷史博物館哺乳動物館長蔡億輝表示，初步評估顯示，鯨魚遺骸已高度腐爛，死亡原因還不清楚，館方正竭盡所能瞭解這隻鯨魚的情況。

蔡億輝補充，在新加坡水域發現鯨魚實屬罕見，是研究這種大型海洋哺乳動物的獨特機會。

研究團隊目前已確定鯨魚遺骸是一條鬚鯨（rorqualwhale），估計有6公噸重。有關解剖過程和其他研究發現的詳情會適時公布。

聯合早報等媒體報導，博物館2015年開館時，一具約9公噸重的抹香鯨（sperm whale）遺骸漂至裕廊島岸外，這隻抹香鯨的完整骨架，在博物館的哺乳動物區展出，目前仍是吸引訪客的珍貴館藏。

李光前歷史博物館館長楊聰仁表示，在博物館成立10週年之際，又有一具鯨魚遺骸出現在新加坡水域，這也正是在館內展示抹香鯨骨架的10年之後出現，既觸動人心，也令人意外。