每兩天後悔一次！食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位55歲男性在中年時期，決定放棄年薪百萬的工作，轉換跑道，後來的經歷卻讓他忍不住感嘆「每兩天就會後悔一次當初選擇離職的決定」。示意圖／AI生成
人到中年後，可能會對一成不變的工作感到煩悶，突然產生轉換跑道的想法。然而，日本一位55歲男性原田先生（化名）的經歷，卻揭示了另一種殘酷現實，讓他也忍不住感嘆「每兩天就會後悔一次當初選擇離職的決定」。

據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，原田先生在一家食品大廠任職超過30年，年薪突破1,000萬日圓（約新台幣205萬元），已升任部門經理職務。儘管工作有成就感，生活也無虞，但在女兒大學畢業離家後，他開始思考「自己是否真的想繼續這樣生活？」於是他毅然遞出辭呈，沒有與家人商量，只以「已經辭職」的事後告知結束30年的職場生涯。

「當然被罵了，女兒倒是傳訊息說『這是爸爸的人生，想做什麼就去做吧』，雖然支持，但心裡還是有點寂寞。」原田回憶。辭職初期，他興奮不已，狂讀商業書籍、健身，感覺自己即將開啟一段「新的生活」。

當後來開始思考要創業或轉行時，不論餐飲、不動產，甚至過去的專業領域，原田都難以下定決心。投遞履歷後，年齡和缺乏相關經驗成了最大阻礙，屢屢碰壁，「看著求職網上，許多針對年輕人的招募訊息，我開始感到畏懼」。

原田曾經也嘗試利用自己喜歡爬山和釣魚的愛好，申請生活雜誌的編輯部職位，但再次因缺乏經驗而被拒絕。最後，他只能透過前東家的關係，進入一家食品相關的企業，薪資驟降至年收400萬日圓（約新台幣82萬元）、月薪約25萬日圓（約新台幣5.1萬元），且沒有獎金。

「我知道不該嫌棄，但老實說，收入減半還是讓人很難適應。」他坦言，想到將來若孫子需要教育資助，但自己卻根本不敢動用積蓄以提供支持，心裡感到不安。

原田苦笑表示，「我至少每兩天就會想一次『要是當初沒辭職就好了』，但現在回不去了」，雖然現職同事不錯，工作也算穩定，但想到還有至少20年以上的人生，他仍渴望找到「能讓自己真正快樂的事」。

日本 職場 創業 求職 月薪 辭職

