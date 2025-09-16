打羽毛球暈倒壯男不治！球友目擊當場崩潰 妻悲痛：心臟曾出問題

馬來西亞日前發生一起令人震驚的悲劇，一名熱愛羽毛球的壯年男子，在打球休息後準備再上場時，突然倒地失去意識。球友見狀立刻施救並送醫，但最終仍宣告不治。死者生前健康看似良好，原本全家還計畫在10月幫他慶祝50歲生日，如今卻天人永隔。妻子悲痛表示，丈夫早年曾出現胸口不適，醫生檢查後指出有一條心血管阻塞三成，當時建議吃藥控制，沒想到最終還是因為心臟病發過世。

幾乎每週打球 身體健壯卻突然倒下

根據當地媒體報導，這起事件發生在今年8月28日晚上10點左右，地點是森美蘭州芙蓉新城的一間羽毛球館。49歲的死者田志杰，是羽毛球愛好者，幾乎每週都會上場打球。當晚他在參加一場友誼賽，結束一輪比賽後短暫休息，正準備再次上場時卻突然昏倒在地，失去知覺。

在場球友目睹後立刻替他進行CPR（心肺復甦術），並打電話叫救護車。但即使緊急送醫，仍回天乏術。田男留下43歲的妻子以及兩名年幼的孩子，分別13歲與8歲。

球友情緒潰堤：第一次看到人突然倒下，真的很衝擊

當時在場的一位球友受訪時說，「他突然就沒有反應了，手指發紫、臉色發白、嘴角還冒泡，我們大家輪流幫他壓胸、急救，但那幾分鐘真的像過了一輩子」他表示，這是自己人生中第一次親眼見到有人突然倒下離世，感受極為強烈與沉重，「我當下真的不知道該怎麼辦，只能一個人跑去附近的餐廳坐著吃飯，想讓心情平復一點，真的太突然了」。

妻子淚訴：他之前有心血管阻塞，醫生說吃藥就好…

田男的葬禮隔天（8月29日）舉行，妻子林小姐悲痛表示，丈夫3年前曾因胸痛去醫院檢查，發現其中一條心血管有30%的阻塞，但醫生表示不需開刀，只要吃藥控制即可，之後他也就沒再提過胸痛。

她也透露，丈夫事發前三天（8月25日）有出現感冒和發燒症狀，但看過醫生後並沒有大礙。當天他如常去打羽毛球，沒想到自己因工作沒陪同，最後卻接到朋友來電傳來噩耗。

經法醫解剖後確認，田男死因為突發心臟病，三條主要心血管阻塞導致猝死，排除外力介入，屬自然死亡。

當地近期已有多起類似案例

據了解，當地近幾個月已經發生多起類似個案。像是今年7月1日，一名51歲華裔男子在吉打州雙溪大年區的羽球館與朋友打球時，也突然表示頭暈後昏倒，送醫後同樣宣告不治。法醫判定死因同樣是心臟病。

延伸閱讀：

父子同死！父心臟病發猝死倒地 手抱3月大兒子遭手臂壓臉窒息亡

生日變死忌！人妻與孩子捧蛋糕送驚喜慶生 悲揭丈夫喚不醒猝死

文章授權轉載自《香港01》