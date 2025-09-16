「香蕉過馬路」影片爆紅！網笑翻：我遲到是因為…讓香蕉先走

上班遲到理由百百種，但你聽過是「讓香蕉過馬路」的嗎？一段來自中南美洲的行車紀錄器影片最近在網路上瘋傳，影片中一整排車輛停在路上，原因竟然是——香蕉要過馬路！這段畫面太魔性，笑翻一票網友，甚至有人模擬和老闆對話，「老闆：你遲到的理由？我：在等香蕉過馬路...」

行車紀錄器拍下奇景 香蕉「吊」著橫越馬路

這段影片據說拍攝於哥斯大黎加，當地農業盛行，香蕉是重要作物之一。畫面中可以看到有工人在路邊拉起像是火車平交道的柵欄，接著一串一串香蕉就這樣用吊索「吊」著從路的右邊滑到左邊，整個「空中過馬路」的畫面超級好笑又荒謬。

原PO看完整個過程也忍不住笑說：「老闆問我為什麼遲到，我說：我在等香蕉過馬路」引起大量共鳴與笑聲。

網友創意留言笑翻全場：一場蕉通事故！

影片一出，網友紛紛發揮創意留言：「這不是平交道，是平蕉道」、「快遲到了，整個人好蕉綠啊」、「怎麼跟老闆解釋…蕉頭爛額」、「一串香蕉掉下來是不是算蕉通事故？」、「旁邊站的是蕉警在指揮蕉流嗎？」

有眼尖的網友指出，這支影片其實是2022年拍的，但最近又被翻出來瘋傳，依然笑果十足。

