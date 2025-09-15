強迫吃糞電擊下體噴酒精燒腳 日本大阪卡牌店主「懲罰」熟人被捕
日本大阪府警察上周五（9月12日）逮捕並起訴3名男子，指他們涉嫌對一名相識的30多歲男性實施包括強迫食用排泄物在內的行徑。
根據包括《每日新聞》和時事通信社在內傳媒，調查顯示，主要疑犯、37歲的山下諒在大阪市浪速區經營一家交換卡片遊戲（TCG）店，受害男子曾在店內幫忙工作。
今年2月初至17日期間，3名疑犯在浪速區以「我要戳你的眼睛」的言語威脅受害人，強迫其食用混入排泄物的食品，並向其腳部噴灑酒精後點火。
疑犯還多次對受害男子實施其他暴行，包括剃光其頭髮、對其下半身、生殖器進行電擊等。這些行為被疑犯稱為「懲罰遊戲」，每當受害人犯錯就會被「懲罰」。
報導指，本案得以曝光，是因為警方在調查另一單傷害事件時，從疑犯的智能手機中發現記錄這些暴行過程的影片。目前山下保持沉默，另外兩名疑犯竹内孔志和橋本充輝則供稱是「山下提議這麼做」的。
