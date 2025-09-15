快訊

父生前不愛入鏡…喪禮找不到遺照 孫女一張畫意外感動眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
日本禮儀公司的調查，意外引起大眾對喪禮上遺照挑選的討論。 示意圖／ingimage
根據日媒「The Gold Online」報導，委託禮儀公司SAN HOLDINGS INC.的家庭，曾經發生了這樣一段故事。

一通深夜的來電打破寂靜。52歲的佐藤信二（化名）接到母親哽咽通知父親離世。身為長子，他連夜張羅場地、聯絡親友、和葬儀社聯絡，忙到沒有時間悲傷。一切看似順利，直到葬儀社一句「請提供遺照」讓全家愣住。父親生前最不喜歡拍照，家裡翻箱倒櫃，就是找不到適合的照片。

家人把堆在櫥櫃裡的老相簿全搬出來，都是被硬拉入鏡的僵硬笑容，甚至是閉眼、歪頭、生氣的失敗照，怎麼看都不理想。父親那邊的親戚也問遍，回覆也一樣是「他一向不愛拍照」。眼看隔天就是守靈之夜，氣氛愈發焦急。

此時，妹妹提議「可以用爸爸手機桌布上的那張圖嗎？」，那是小學年紀的孫女用蠟筆畫的「阿公」。有點歪歪的輪廓、像太陽光芒般鋸齒狀的頭髮，最重要的是那個只對孫女才會露出的溫暖笑臉。全場瞬間陷入沉默，把這張孩子的圖畫掛在喪禮上，不知所有親戚會怎麼想？但母親率先打破沉默說：「這張，最像他。」葬儀社了解原因後，協助掃描列印、裝框擺上。守靈當天，親友先是驚訝，聽完故事後都微笑點頭。

禮儀公司進行了一項「日本家庭的生前準備與喪禮溝通現況調查」顯示，長輩心中多半有對喪禮的想法，但實際上與子女談的並不多。子女願意「盡量照意願辦」的人並不少，但真正「清楚掌握父母偏好」的比例卻很低。專家建議，平常就把「想被記得的樣子」準備好，看似不起眼的動作，卻能在最忙亂的時刻，讓家人少一分手足無措的焦慮。

