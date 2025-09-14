快訊

柯文哲交保遭撤銷 法界：這4字讓被告很難證明「不會串證」

獨／竹縣嚴重車禍！轎車偽造車牌「拒檢逃逸自撞」 1男1女送醫宣告不治

壯男打羽毛球暈倒不治！球友目擊死亡崩潰 遺孀哭訴︰心臟曾出事

香港01／ 撰文／田中貴
馬來西亞發生壯男打羽毛球後猝死悲劇。示意圖／Ingimage
馬來西亞發生壯男打羽毛球後猝死悲劇。示意圖／Ingimage

馬來西亞發生壯男運動後猝死悲劇。1名羽毛球發燒友日前打完羽毛球後在球場旁邊休息，其後欲身再打球，突然倒地失去知覺，球友立即為他進行搶救，惜他送院不治。死者原訂10月慶祝50歲生日，詎料卻猝逝，遺孀哭訴丈夫生前曾因心口疼痛而求醫，發現1條心血管阻塞30%，但醫生認為無需進行手術，可以服藥控制，丈夫服藥後沒有再提及胸痛，法醫經驗屍後證實死因是突發心臟病，事件沒有可疑。

目擊事件的球友表示，事發時大家輪流為男子進行急救，「雖然只是短短幾分鐘，卻覺得特別漫長」，惜最終未能改寫結局，不禁慨嘆「自己第1次親身經歷，當下真的很無助」，各人獲知死訊後不敢馬上回家，心情十分沉重。

羽毛球發燒友 幾乎每周必打

當地媒體於今年8月報道，49歲男死者田志杰生前熱愛打羽毛球，與43歲林姓妻子相識前就已經是羽毛球發燒友，幾乎每周必打球，身體相當健壯，一家人原訂10月慶祝其50歲生日，可惜陰陽永隔，遺下妻子和2名分別13歲和8歲的兒子，

零先兆突暈倒送院亡

事件發生在8月28日晚上約10時，現場是芙蓉新城1間羽毛球館，當時館內正在進行羽毛球友誼賽，田男是其中1名參賽者，打完羽毛球後到球場邊休息片刻，獲球友邀請再打，但田男欲起身時突然倒下，且完全失去知覺。球友見狀輪流為他進行心肺復甦術，同時緊急送院，但最終回天乏術。

球友︰突然面對死亡的感覺非常複雜、非常沉重

有球友透露，當時聞訊趕至查看情況和致電召救護車，但田男「失去反應、手指發紫、臉色轉白、嘴角冒泡」，大家輪流按壓其胸口，現場氣氛非常緊張，「雖然只是短短幾分鐘，卻覺得特別漫長」。球友更慨嘆「自己第1次親身經歷，當下真的很無助」，可惜田男最終不治，該名球友無法平復情緒，不敢馬上回家，只能獨自坐在餐廳用膳試圖平復心情，「那種突然面對死亡的感覺非常複雜、非常沉重」。

遺孀哭訴丈夫生前心臟出事

田男葬禮翌日（29日）在靈堂進行，其43歲林姓妻子哭訴，亡夫3年前心口痛求醫，經檢查後發現1條心血管阻塞30%，但醫生認為暫時不需要進行手術，丈夫服藥後情況有改善。

丈夫出事前曾感冒發燒

林妻表示丈夫於8月25日（周一）感冒發燒，求診後沒有大礙，事發當日如常打羽毛球，她因工作沒有陪同前往，豈料收到球友通知驚聞噩耗。法醫鑑定死因是心臟血管阻塞，其中3條主要血管阻塞導致猝死，事件沒有可疑。

近日曾發生類似悲劇

當地近日發生多宗打羽毛球猝死悲劇，1名51歲華裔男子7月1日在雙溪大年區1間羽毛球館和友人打羽毛球時表示頭暈，然後倒地昏迷，送院不治，經解剖後證實死因是心臟病。

延伸閱讀：

父子同死…父心臟病發猝死倒地 手抱3月大兒子遭手臂壓臉窒息亡

生日變死忌！妻與孩子捧蛋糕送驚喜慶生 悲揭丈夫喚不醒猝死

文章授權轉載自《香港01》

丈夫 手術 死亡 心臟病 馬來西亞

相關新聞

壯男打羽毛球暈倒不治！球友目擊死亡崩潰 遺孀哭訴︰心臟曾出事

馬來西亞發生壯男運動後猝死悲劇。1名羽毛球發燒友日前打完羽毛球後在球場旁邊休息，其後欲身再打球，突然倒地失去知覺，球友立即為他進行搶救…

女參加馬拉松遭男友「吃光補給品」 網炸鍋：根本來亂的

美國佛州一名女跑者凱蒂（Katie）最近在Tik Tok分享參賽經歷，但不是因為成績登上話題，而是因為男友的行為。原本交代男友在比賽途中替她準備額外補給，沒想到對方卻把零食全吃光，還在場邊告訴她「抱歉，吃完了」，讓凱蒂當場傻眼。

飯店毛巾別亂放！日業者揭正確做法：掛椅子、丟地上都錯了

出門住飯店，用過的毛巾到底該怎麼放？日本連鎖飯店「Super Hotel」在 tik tok上分享住房小禮儀，提醒房客退房前最好把毛巾、浴巾、浴袍統一放在浴缸邊緣，或掛在浴室置物架，這樣一來，房務人員打掃房間會更有效率。影片曝光後，不少人驚呼：「原來我一直都放錯地方！」

空姐坐著為何要把手放腿下？ 內行人曝是為了「保命」

在飛機升降這個關鍵時刻，乘客可能會觀察到一個細節，就是空服員會坐在座位上，並將雙手緊緊地放在大腿下。這個看似簡單的動作，不少人以為是一種禮貌，但其實是航空安全中一項至關重要的程序，被稱為「支撐位置」。

影／日本美女氣象主播「呆萌播報」畫面爆紅 逾萬人按讚：太可愛

日本氣象新聞公司（Weather News / WNI）氣象主播小林李衣奈在播報hololive成立8周年的花火大會時作出一連串自...

旅遊烏龍！網紅飛法國度假「竟搭上北非班機 」訂票漏做一步當場崩潰

美國網紅布蘭妮（Brittney Dzialo）原本計畫飛往法國南部城市尼斯（Nice）享受歐洲假期，卻因地名發音太相似，機票意外被訂成前往北非突尼西亞首都突尼斯（Tunis）的班機。影片曝光後，她與朋友滿臉錯愕、不斷詢問「這是飛尼斯嗎？」的畫面引發網友熱議，讓不少人笑稱「旅行第一守則就是起飛前先確認地理位置」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。