女參加馬拉松遭男友「吃光補給品」 網炸鍋：根本來亂的

美國佛州一名女跑者凱蒂（Katie）最近在Tik Tok分享參賽經歷，但不是因為成績登上話題，而是因為男友的行為。她原本交代男友在比賽途中幫忙準備額外補給，沒想到對方卻把零食全吃光，還在場邊告訴她「抱歉，吃完了」，讓凱蒂當場傻眼。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，此影片曝光後迅速突破百萬次觀看，引發大批網友憤怒，直言「這不是粗心，是不尊重」、「這等於故意破壞她的比賽」，甚至有人口出狂言：「希望下一支影片是她宣布分手，因為這樣的行為太扯了。」

不少人指出，馬拉松選手經過數月訓練，臨場補給相當重要，「他（男友）自己也是跑者，更清楚零食的重要性，卻還吃掉，這就是蓄意破壞。」還有人認為男友可能是「嫉妒她的表現」，甚至故意錄下反應影片。

事實上，這並非首次有男性在賽事中「搶走主角光環」。去（2024）年5月在巴西的一場賽事，就有父親在妻子衝線前叫孩子上場擁抱，差點影響她奪冠，引來輿論譴責。

網友最後總結，伴侶的支持應該是「遞上能量棒，而非奪走能量棒」，小小貼心舉動就是愛的表現，而不是在關鍵時刻製造阻礙。