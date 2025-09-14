飯店毛巾別亂放！日業者揭正確做法：掛椅子、丟地上都錯了

出門住飯店，用過的毛巾到底該怎麼放？日本連鎖飯店「Super Hotel」在Tik Tok上分享住房小禮儀，提醒房客退房前最好把毛巾、浴巾、浴袍統一放在浴缸邊緣，或掛在浴室置物架，這樣一來，房務人員打掃房間會更有效率。影片曝光後，不少人驚呼：「原來我一直都放錯地方！」

影片中提到，多數房客習慣把毛巾掛在椅子、衣架，甚至直接丟在地板上，但這些做法其實都是不對。業者呼籲，集中放在浴缸邊緣才是最方便的做法，也能避免打掃人員逐一收拾，增加工作負擔。

貼文掀起熱議，許多網友自曝，「我每個月住飯店都亂丟」、「都掛在房間加濕器上」、「原來我一直把毛巾放在馬桶蓋上是錯的」、「之前都放在床上…對不起清潔人員」、「抱歉，我一直丟地板上」;還有人表示，以後退房前要先「檢查毛巾放的位置」、「下次會照規矩放」，才不會又出糗。

此外，業者也提醒退房注意事項：房內吹風機、遙控器等備品要歸回原位；垃圾應丟進垃圾桶，若滿了可放旁邊，但飲料瓶要先倒掉；洗澡時浴簾記得拉到浴缸內側，以免水花濺濕地板，甚至觸發灑水警報。