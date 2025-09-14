快訊

北院明重開柯文哲羈押庭 律師陸正義現身柯家商討對策

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

22年領先台灣優勢歸零！南韓人均GDP最快今年「被台超車」

空姐坐著為何要把手放腿下？ 內行人曝是為了「保命」

香港01／ 撰文／古瓅果
空姐示意圖。 圖／ingimage
空姐示意圖。 圖／ingimage

在飛機升降這個關鍵時刻，乘客可能會觀察到一個細節，就是空服員會坐在座位上，並將雙手緊緊地放在大腿下。這個看似簡單的動作，不少人以為是一種禮貌，但其實是航空安全中一項至關重要的程序，被稱為「支撐位置」。

據《紐約郵報》報導，來自菲律賓廉航「宿霧太平洋航空」的空姐Henny Lim，在TikTok分享透露，在飛機起降時，空服員需要坐在座位上坐直身體，並以拇指摺疊、掌心向上的方式將雙手放在屁股與大腿的下方，至於雙腳則平放在地板上。

她稱，這樣做目的是保持身體僵硬、限制身體的活動，可以防止發生撞擊時帶來身體損傷的機會，例如是緊急煞車或跑道偏離的情況。

外媒《太陽報》亦引述，曾擔任6年的機組人員兼網紅Court Acree的說法，「支撐姿勢」有助於機組人員為發生亂流時或緊急情況做好準備，避免在飛行的關鍵時刻出現不必要的移動，並能專注於確保每位乘客的安全。

不過他也指，並非所有航空公司都要求機組人員做到「支撐姿勢」，實際上仍取決於航空公司的所在地、飛機型號以及座椅類型。

延伸閱讀：

搭飛機選位｜專家警告7禁忌　千萬不要坐頭排　隨時被疲勞轟炸

搭飛機6個位置最多菌　專家爆出風位千萬別碰　安全帶扣是高危位

文章授權轉載自《香港01》

空姐

延伸閱讀

工程師爆料興達電廠爆炸原因 台電駁斥：勿任意揣測

興達電廠大火 柯志恩：兩機組停工配電大亂 執政黨要放下意識形態

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

獨／興達電廠爆炸供電吃緊 台電發布電力系統警戒運轉

相關新聞

空姐坐著為何要把手放腿下？ 內行人曝是為了「保命」

在飛機升降這個關鍵時刻，乘客可能會觀察到一個細節，就是空服員會坐在座位上，並將雙手緊緊地放在大腿下。這個看似簡單的動作，不少人以為是一種禮貌，但其實是航空安全中一項至關重要的程序，被稱為「支撐位置」。

影／日本美女氣象主播「呆萌播報」畫面爆紅 逾萬人按讚：太可愛

日本氣象新聞公司（Weather News / WNI）氣象主播小林李衣奈在播報hololive成立8周年的花火大會時作出一連串自...

旅遊烏龍！網紅飛法國度假「竟搭上北非班機 」訂票漏做一步當場崩潰

美國網紅布蘭妮（Brittney Dzialo）原本計畫飛往法國南部城市尼斯（Nice）享受歐洲假期，卻因地名發音太相似，機票意外被訂成前往北非突尼西亞首都突尼斯（Tunis）的班機。影片曝光後，她與朋友滿臉錯愕、不斷詢問「這是飛尼斯嗎？」的畫面引發網友熱議，讓不少人笑稱「旅行第一守則就是起飛前先確認地理位置」。

美國男為歐洲小三「溺水假死」遠走他國 認錯返美被判刑89天

美國威斯康辛州一名3寶爸，因為愛上歐洲小三，計畫拋家棄子和女友遠走高飛，竟然自導自演，假裝自己划船翻覆溺斃。這場私奔計畫讓搜救隊耗時54天，花費超過5萬美元（約新台幣151萬元）找「遺骸」。警方最後在喬治亞共和國找到他本人，並勸說他返美接受審訊，最終他於上月被判處89天監禁，以及3萬美元（約新台幣90萬元）的賠償金。

92歲嬤離世前「每月定期做一事」 愛孫打開存摺一看跌破眼鏡

在一般印象中，高齡者多半採取保守理財策略，將資產以存款形式保存，避免承擔過多風險。然而，日本不少經歷過泡沫經濟的銀髮族，其實早已熟悉股票、投資信託與不動產，並能持續在高齡階段靈活運用財富。近期日本一名92歲的藤田光子（化名）過世，她的孫子在整理遺物時發現，祖母名下的存摺金額竟比當年繼承祖父遺產時更多，存款與有價證券合計達到約3.8億日圓（約新台幣7787萬元），祖母的富有程度讓孫子跌破眼鏡。

跟臉書創辦人同名同姓下廣告竟遭封殺 律師怒告Meta

美國印第安納州一名律師馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg），因為和臉書母公司Meta執行長同名同姓，讓他生活飽受困擾。他不僅每天收到上百封寫給「臉書祖克柏」的電子郵件，去餐廳訂位還常被當成惡作劇電話。最慘的是，他投放廣告想宣傳自己的律師事務所，卻屢屢被臉書和IG官方停用帳號，讓他氣得決定對Meta提告。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。