影／日本美女氣象主播「呆萌播報」畫面爆紅 逾萬人按讚：太可愛

日本氣象新聞公司（Weather News / WNI）氣象主播小林李衣奈在播報hololive成立8周年的花火大會時作出一連串自然又呆萌的動作，意外吸引網友眼光。

Facebook粉絲專頁DDProject上周六（6日）發布小林李衣奈播報花火大會的片段並附文稱：「主播的反應好可愛」這條貼文吸引1.3萬人點讚。

小林李衣奈在影片中播報花火大會期間、放煙火時，她不時睜大眼、手舞足蹈，誇張的表情和肢體語言讓觀眾直呼「可愛」。

有網友分享：「Weather News氣象台就是走這種女主播閒聊風格的播報模式，但有地震或颱風等緊急情報就會轉為嚴肅認真播報模式。」

文章授權轉載自《香港01》