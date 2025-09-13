快訊

最貴一泡尿！2屁孩在海底撈「往鍋撒尿」 法院判賠935萬元

U18世界盃／中華隊1:9不敵日本隊 14日季軍戰再戰南韓

聽新聞
0:00 / 0:00

影／日本美女氣象主播「呆萌播報」畫面爆紅 逾萬人按讚：太可愛

香港01／ 撰文／洪怡霖
日本氣象新聞公司氣象主播小林李衣奈在播報hololive成立8周年的花火大會時作出一連串自然又呆萌的動作，意外吸引網友眼光。圖／擷自IG「@riena_kobayashi」
日本氣象新聞公司氣象主播小林李衣奈在播報hololive成立8周年的花火大會時作出一連串自然又呆萌的動作，意外吸引網友眼光。圖／擷自IG「@riena_kobayashi

日本氣象新聞公司（Weather News / WNI）氣象主播小林李衣奈在播報hololive成立8周年的花火大會時作出一連串自然又呆萌的動作，意外吸引網友眼光。

Facebook粉絲專頁DDProject上周六（6日）發布小林李衣奈播報花火大會的片段並附文稱：「主播的反應好可愛」這條貼文吸引1.3萬人點讚。

小林李衣奈在影片中播報花火大會期間、放煙火時，她不時睜大眼、手舞足蹈，誇張的表情和肢體語言讓觀眾直呼「可愛」。

有網友分享：「Weather News氣象台就是走這種女主播閒聊風格的播報模式，但有地震或颱風等緊急情報就會轉為嚴肅認真播報模式。」

延伸閱讀：

前港男團成員被揭拍同志色情片 轉戰日本反闖名堂︰謝謝相信我

日本厚生勞動省：疑似服用紅麴保健品後死亡者新增76人

文章授權轉載自《香港01》

日本 主播

相關新聞

影／日本美女氣象主播「呆萌播報」畫面爆紅 逾萬人按讚：太可愛

日本氣象新聞公司（Weather News / WNI）氣象主播小林李衣奈在播報hololive成立8周年的花火大會時作出一連串自...

旅遊烏龍！網紅飛法國度假「竟搭上北非班機 」訂票漏做一步當場崩潰

美國網紅布蘭妮（Brittney Dzialo）原本計畫飛往法國南部城市尼斯（Nice）享受歐洲假期，卻因地名發音太相似，機票意外被訂成前往北非突尼西亞首都突尼斯（Tunis）的班機。影片曝光後，她與朋友滿臉錯愕、不斷詢問「這是飛尼斯嗎？」的畫面引發網友熱議，讓不少人笑稱「旅行第一守則就是起飛前先確認地理位置」。

美國男為歐洲小三「溺水假死」遠走他國 認錯返美被判刑89天

美國威斯康辛州一名3寶爸，因為愛上歐洲小三，計畫拋家棄子和女友遠走高飛，竟然自導自演，假裝自己划船翻覆溺斃。這場私奔計畫讓搜救隊耗時54天，花費超過5萬美元（約新台幣151萬元）找「遺骸」。警方最後在喬治亞共和國找到他本人，並勸說他返美接受審訊，最終他於上月被判處89天監禁，以及3萬美元（約新台幣90萬元）的賠償金。

92歲嬤離世前「每月定期做一事」 愛孫打開存摺一看跌破眼鏡

在一般印象中，高齡者多半採取保守理財策略，將資產以存款形式保存，避免承擔過多風險。然而，日本不少經歷過泡沫經濟的銀髮族，其實早已熟悉股票、投資信託與不動產，並能持續在高齡階段靈活運用財富。近期日本一名92歲的藤田光子（化名）過世，她的孫子在整理遺物時發現，祖母名下的存摺金額竟比當年繼承祖父遺產時更多，存款與有價證券合計達到約3.8億日圓（約新台幣7787萬元），祖母的富有程度讓孫子跌破眼鏡。

跟臉書創辦人同名同姓下廣告竟遭封殺 律師怒告Meta

美國印第安納州一名律師馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg），因為和臉書母公司Meta執行長同名同姓，讓他生活飽受困擾。他不僅每天收到上百封寫給「臉書祖克柏」的電子郵件，去餐廳訂位還常被當成惡作劇電話。最慘的是，他投放廣告想宣傳自己的律師事務所，卻屢屢被臉書和IG官方停用帳號，讓他氣得決定對Meta提告。

重慶女生與博士老公比利時擺攤賣麵 日收入最高1000歐元

近日，比利時街頭有一對華人夫婦擺攤賣重慶豌雜麵，吸引不少外國食客，攤子前更出現人龍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。