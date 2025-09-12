旅遊烏龍！網紅飛法國度假「竟搭上北非班機 」訂票漏做一步當場崩潰

美國網紅布蘭妮（Brittney Dzialo）原本計畫飛往法國南部城市尼斯（Nice）享受歐洲假期，卻因地名發音太相似，機票意外被訂成前往北非突尼西亞首都突尼斯（Tunis）的班機。影片曝光後，她與朋友滿臉錯愕、不斷詢問「這是飛尼斯嗎？」的畫面引發網友熱議，讓不少人笑稱「旅行第一守則就是起飛前先確認地理位置」。

根據外媒「紐約郵報」報導，這起度假烏龍事件發生在義大利羅馬的菲烏米奇諾機場，布蘭妮與好友登上突尼西亞航空班機時，原本以為自己即將前往尼斯，卻在聽見其他乘客提到「突尼斯」後愣住。她們起初以為只是發音誤會，甚至還邊笑邊問同機旅客：「這是飛尼斯嗎？」對方卻回應「突尼斯」，讓她們瞬間驚覺可能搞錯班機，趕緊打開手機地圖搜尋突尼斯位置，這才發現目的地竟在北非，兩人當場崩潰。

隨後，布蘭妮向空服員確認班機，並拿出手機地圖解釋自己要去「尼斯」，卻被告知機票上清楚寫著「突尼斯」。布蘭妮這才意識到，原來是地勤人員聽錯需求，誤將她們的航班訂成「突尼斯（Tunis）」而非「to Nice」。雖然旅途一度烏龍百出，但她們最後仍順利抵達尼斯，並將過程拍成影片上傳至TikTok，旋即引發網友熱議。對此，也有旅遊專家提醒，不管是網路還是實體訂票，「確認航班與地理位置」才是避免旅行悲劇的第一步。

影片曝光後，有網友笑說：「以非洲城市來說，突尼斯算離尼斯最近的。」但也有人認為，「沒看清楚登機口就上飛機太誇張」、「整機的人都被你們的尖叫、笑聲吵到」、「確認航班與地理位置才是避免旅行悲劇的第一步」。這起事件也讓不少人聯想到其他經典烏龍班機案例，例如兩名好友把哥斯大黎加的聖荷西誤訂成美國加州聖荷西，或是2023年一名6歲男童被航空公司送錯航班，降落到距離目的地數百英里遠的城市。