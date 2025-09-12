美國男為歐洲小三「溺水假死」遠走他國 認錯返美被判刑89天

美國威斯康辛州一名3寶爸，因為愛上歐洲小三，計畫拋家棄子和女友遠走高飛，竟然自導自演，假裝自己划船翻覆溺斃。這場私奔計畫讓搜救隊耗時54天，花費超過5萬美元（約新台幣151萬元）找「遺骸」。警方最後在喬治亞共和國找到他本人，並勸說他返美接受審訊，最終他於上月被判處89天監禁，以及3萬美元（約新台幣90萬元）的賠償金。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，2024年8月11日晚上，現年45歲的伯格沃德（Ryan Borgwardt）告訴妻子要出門看極光，妻子回訊息抱怨，說他常常晚上不回家，讓她找不到人。伯格沃德回覆說自己會「改善溝通模式」，並在當晚10點49分傳了最後一則訊息：「我愛妳……晚安……我很快就會回到岸邊。」

隔天早上艾蜜莉醒來，發現丈夫沒有回家，急忙傳訊息問：「你在哪裡？」、「親愛的？」，但卻遲遲沒有收到丈夫回覆，她報警以後，警方在格林湖（Green Lake）發現一艘翻覆的皮艇，附近還有伯格沃德的救生衣，於是推測他可能溺水身亡。

警方隨即展開大規模搜救行動，不只動用無數人力，還耗費超過5萬美元。不過在警方鍥而不捨、長達54天的搜索後，卻發現這名失蹤男子在網路上和一名烏茲別克女子聊天。

警方追查發現，伯格沃德在「溺斃」當天，其實騎著電動腳踏車到另一座城市，換了公車跑到加拿大，再從多倫多搭飛機到巴黎，最後才在喬治亞共和國與女友會合。

除了自導自演假死之外，警方也發現伯格沃德開了新帳戶想把錢匯到國外，還買了一份價值37.5萬美元（約新台幣1,135萬元）的人壽保險。

調查人員於2024年11月追蹤到伯格沃德，並聯絡說服他於次月返回美國，他也同意自首並被指控妨礙搜尋屍體罪責。

他告訴警方，他覺得自己很失敗，孩子和他不親近，也沒辦法好好和妻子溝通，所以才會選擇用這種方式逃避。

伯格沃德上月被依「妨礙公務罪」起訴，判處89天監禁及3萬美元賠償金，妻子也在這次事件後與他離婚。