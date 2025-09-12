92歲嬤離世前「每月定期做一事」 愛孫打開存摺一看跌破眼鏡

在一般印象中，高齡者多半採取保守理財策略，將資產以存款形式保存，避免承擔過多風險。然而，日本不少經歷過泡沫經濟的銀髮族，其實早已熟悉股票、投資信託與不動產，並能持續在高齡階段靈活運用財富。近期日本一名92歲的藤田光子（化名）過世，她的孫子在整理遺物時發現，祖母名下的存摺金額竟比當年繼承祖父遺產時更多，存款與有價證券合計達到約3.8億日圓（約新台幣7787萬元），祖母的富有程度讓孫子跌破眼鏡。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，光子的丈夫是房地產公司老闆，她在丈夫辭世後繼承了約3億日圓（約新台幣6142.3萬元）遺產，包含位於東京的土地、股票與不動產投資信託等。當時家人認為她將過著安穩悠閒的晚年生活，且隨著年齡漸長與醫療、照護費用增加，資產應該會逐年減少。沒想到在光子離世後，35歲的孫子藤田健吾（化名）檢視存摺時卻大吃一驚：「這真的是我奶奶的存摺嗎？存款竟比20年前還多。」健吾發現，祖母已將不動產出售，並將資產轉換為現金、股票投資信託與外幣保單等，展現出不輸專業投資人的判斷力。

健吾指出，光子晚年身體健康，認知功能也沒有任何問題，每月都定期與證券公司專員保持聯繫，「她沒有因為年紀大而放棄投資，反而一直在思考如何保住本金的同時，還能維持資產成長」，對於投資理財十分上心。但健吾也表示，光子在理財上極為低調，不與子女討論資產規劃，更拒絕提前贈與，經常敷衍回覆：「等我過世後你們自然會知道。」因此，在光子的遺囑公開後，健吾等數名繼承人才得知她留下了巨額遺產。

報導分析，高齡者願意持續參與投資，與日本金融環境變化密切相關。近年日本金融廳加強監管，減少不當推銷並推動「長期、分散、定期投資」的教育，讓高齡者能在理解風險的前提下持續參與市場，尤其近年「高齡者財富集中」的現象使理財需求更為迫切，刺激銀髮族進行資產重組。

在高齡化社會快速發展的現今，「遺產繼承」與「老後資金」已成社會重要議題。理財專家提醒，光子的案例不僅反映高齡族群的資產管理意識提升，也揭示了「活到老、投資到老」的可能性，投資人無論年齡高低，適度學習理財、妥善配置資產，並預先規劃後續安排，都能減少家庭糾紛並守護財富。