跟臉書創辦人同名同姓下廣告竟遭封殺 律師怒告Meta

美國印第安納州一名律師馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg），因為和臉書母公司Meta執行長同名同姓，讓他生活飽受困擾。他不僅每天收到上百封寫給「臉書祖克柏」的電子郵件，去餐廳訂位還常被當成惡作劇電話。最慘的是，他投放廣告想宣傳自己的律師事務所，卻屢屢被臉書和IG官方停用帳號，讓他氣得決定對Meta提告。

據ODDITYCENTRAL報導，這名律師表示，自己從2017年就開始在臉書和IG投放廣告，宣傳自己的律師事務所，不過只因為和「祖克柏」同名同姓，他的廣告就一直被停用，只因為認為他「冒充Meta創辦人」。

律師祖克柏無奈地表示，每次投放廣告或建立粉絲團沒多久，就會收到官方的訊息「已經移除該粉絲頁」，而且原因都一樣。他對於這樣的問題感到非常不滿，因為他明明用這個名字比臉書的祖克柏還要長，祖克柏才三歲時，他已經是執業律師了。

律師祖克柏控訴，光是從2017年到現在，他的廣告頁面就被停用五次，累積下來損失了1.1萬美元（約新台幣33萬元）的廣告費用，而且從未獲得退款。最近他的帳號再次被停用，讓他決定正式向Meta提告。

他在訴狀中附上一封2020年寄給Meta的電子郵件，內容提及，他自2017年以來，就不斷向Meta反映這個問題，但官方都沒有幫忙解決。他也在信中開玩笑地寫道：「如果收信者剛好遇到那個更年輕、更有錢的馬克．祖克柏，請替我向他問好，他每天都給我帶來很多煩惱。」

律師祖克柏提出訴訟吸引了新聞媒體報導，Meta也才終於發現這個問題。Meta官方聲明表示，現在他們知道世界上不是只有一個馬克．祖克柏，會努力避免類似情形再次發生。