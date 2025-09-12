快訊

重慶女生與博士老公比利時擺攤賣麵 日收入最高1000歐元

香港01／ 撰文：林芷瑩
大陸籍汪女士與丈夫在比利時擺檔賣重慶豌雜麵。（影片截圖）
大陸籍汪女士與丈夫在比利時擺檔賣重慶豌雜麵。（影片截圖）

近日，比利時街頭有一對華人夫婦擺攤賣重慶豌雜麵，吸引不少外國食客，攤子前更出現人龍。

來自重慶的汪女士稱，每月會與丈夫擺攤8天，一周2天，日收入最高將近1000歐元（折合約新台幣35500元），許多客人都光顧3次以上，有客人更表示「這是他吃過最好吃的中國美食」，讓她特別感動。

《極目新聞》報導，汪女士介紹，丈夫丁先生是江蘇人，兩人是大學校友，從大學開始戀愛一直到結婚，「我們兩人2015年到達比利時，然後一直在比利時居住和生活，孩子也是在比利時出生的」。

汪女士稱，豌雜麵是重慶的特色美食，她自己也很愛吃，擺攤一直都在計劃之中，當她決定擺攤時，便從眾多美食中選擇了豌雜麵。她憶述，自己與丈夫剛開始擺攤時都非常害羞，「老公距離我5公尺遠」，但多擺幾就習慣了，目前每逢周二和周六擺攤，主要賣豌雜細麵和豌雜寬麵，價格分別為7歐元（折合約新台幣248.5元）和9歐元（折合約新台幣319.4元）。

據介紹，丁先生是農學博士，原本從事植物營養的科研工作，失業後便幫助賣豌雜麵，也一直在找合適的工作。

丁先生表示，一天最多可賣出100碗麵，收入將近1000歐元（折合約新台幣35500元），擺攤是為了讓周圍的朋友，特別是外國朋友吃到地地道道的中國美食，「擺攤一直是我老婆的一個心願，她喜歡這個，加上現在孩子大了，時間也充裕了」。

文章授權轉載自《香港01》

