恐怖護士注射2藥毒殺13新生兒！5嬰心肺衰竭亡、倖存者有嚴重後遺症

阿根廷發生護士連環殺嬰事件。有女護士在新生兒加護病房中，先後向13名新生兒注射鉀及胰島素，導致其中5名嬰兒心肺突然衰竭死亡。倖存者當中亦出現神經系統永久受損及嚴重脊椎側彎等後遺症。

由於涉案護士當值期間出現兩名嬰兒突然死亡及兩名嬰兒險死的事故，她因而被揭發是兇手，雖然她在庭上堅稱自己無罪，又指自己是「醫院系統性失誤下的代罪羔羊」，不過她早前被裁定5項謀殺及8項企圖謀殺罪罪名成立，被判終身監禁。

綜合外媒報導，女護士阿圭羅（Brenda Cecilia Agüero）被揭發在2022年3月開始，在當地拉蒙卡里略新生兒醫院（Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo）內下毒手，新生兒加護病房內有1名病情穩定的嬰兒，突然出現心肺衰竭死亡。

多名健康嬰兒陸續心肺衰竭亡惹疑問

而接下來的數周，有多名健康嬰兒陸續出現急性呼吸衰竭或心臟驟停問題，但全無明確病因，其中兩名死者的兒科醫生提出了訴訟，促使醫院調查。

而關鍵證據在同年6月至7月出現，當時有2名嬰兒在阿圭羅的值班期間死亡，另有2名嬰兒則險死。其中1名死者的母親曾供稱，她看到阿圭羅抱起嬰兒轉身離開，待阿圭羅將嬰兒送回她手上後，嬰兒停止了呼吸並死亡。

8名倖存者中有人出現嚴重後遺症

控方稱阿圭羅給嬰兒注射了鉀和胰島素，引發了致命的心律不整，其中2個死亡病例驗屍報告顯示有高鉀血症，與被注射鉀的情況相符。報告亦指一些新生兒的胰島素水平異常地高。而事件中有8名倖存者，其中一人的神經系統受到永久損害，醫生認為是胰島素造成，而另一人因在背部被注射鉀，出現嚴重脊椎側彎。

控方在法庭上描述阿圭羅的犯案模式和動機時表示，「她扮演上帝的角色，決定誰生誰死」，根據法庭的心理和精神評估報告，阿圭羅具有自戀和古怪的性格特徵，缺乏同理心，無法體會他人的痛苦。

涉案醫院高層及高官失職同入獄

阿圭羅在庭上一直否認控罪，指自己是「醫院系統性失誤下的代罪羔羊」。這次嚴重醫療事件，導致另外五名醫院和省級衛生官員因隱瞞和失職罪名被定罪，被判監4年至64個月不等。

文章授權轉載自《香港01》