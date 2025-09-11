台灣成首選 下海賺皮肉錢值得？偶像級日本妹曝眉角：很輕鬆

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日圓貶值、薪資停滯不前，部分日本女性選擇到海外從事性交易。示意圖／ingimage
日圓貶值、薪資停滯不前，部分日本女性選擇到海外從事性交易。示意圖／ingimage

受到日圓貶值與薪資停滯不前影響，有些日本女性選擇到國外從事性產業已不再稀奇。外貌堪比偶像等級的日本年輕女性透露，在亞洲從事性工作粗估月收入可達300萬至400萬日圓（約新台幣61萬元至82萬元），若是美國、加拿大更上看500萬至800萬日圓（約新台幣102萬元至164萬元），讓她們即使冒著不小風險也願意賺皮肉錢。

根據「弁護士JPニュース」報導，留著一頭及肩長髮、皮膚雪白的A子容貌堪比偶像，談起海外賣淫，她曾兩度赴馬尼拉、台灣及澳門各一次，「開始海外工作的理由是為了生活。」

A子表示，為了負擔生活費以及美容整形開銷，雖然對英文一竅不通，但在經人介紹下仍硬著頭皮出國賣淫。短短兩周A子就賺進200萬日圓（約新台幣41萬元），「從此以後，每當錢不夠用，就會安排海外的工作。」

對於海外性交易生活，A子表示宿舍都有專人管理，環境其實並不差，還有機會認識同樣從事出國打工的日本女生。不過A子提到，從事這行的風險全都必須自己負擔。

有時會碰到客人要求「能接受毒品的話就叫妳來」，雖然赴會但仍堅持拒絕吸毒，所幸未被強迫吸食。此外，A子回憶還曾因接待醉漢延遲付款而受困5小時。

另一名B子同樣外貌出色，她提到曾多次往返南韓、台灣與新加坡從事性交易。B子回憶，首次從事海外性交易時，仲介表示，日本附近治安較好的就是南韓、台灣，B子則認為台灣民眾較親日而選擇來台賣淫。

B子表示，起初是為了整形費用下海，後來單純因為「工作報酬高」而從事性交易。她透露，在亞洲一個月大約能進帳300萬至400萬日圓，若飛到美國或加拿大，每個月更上看500萬至800萬日圓。

雖然每月收入可觀，但B子表示「一天接待10組以上的客人是常態」，不過每次大多是30分鐘或1小時的方案，加上交易期間不用和客人聊天，「反而比較輕鬆。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

日本 賣淫 台灣 性交易 月收入

相關新聞

受到日圓貶值與薪資停滯不前影響，有些日本女性選擇到國外從事性產業已不再稀奇。外貌堪比偶像等級的日本年輕女性透露，在亞洲從事性工作粗估月收入...

南非16歲少年對7名學弟下藥任人性侵 年紀最小才十歲

南非近期傳出一起駭人聽聞的性侵案，一名16歲男學生涉嫌下藥迷昏7名學弟，還將被迷昏的孩子們帶給一名成年男子性侵。儘管7名男童都還沒有成年，男子卻依然伸出魔爪，最小的受害者甚至才十歲。

寄生屋底！電視、床墊樣樣有 美國一男偷搬進民宅地下夾層連電都偷接

美國奧勒岡州一名男子利用他人住家底下的爬行空間，將其打造成自己的「溫馨住宅」，他的「家」不僅有床、有燈，甚至還有電視和各式充電器，靠著偷接其他住戶家的電力，就這樣「寄生」在民宅底下。

女子突然愛上舔洗衣漂白粉 檢查竟是因缺乏維生素B12

美國密西根州一名女子愛上舔洗衣漂白粉，某天開始突然非常喜歡漂白粉末的氣味和質地。她每天都要「照三餐」舔漂白粉，甚至還加水「漱口」，讓家人非常擔心。

巧手做創意便當驚見人臉！日本爸爸打開蓋子「嚇醒自己」

根據日媒「ねとらぼ」報導，一名平常習慣替女兒準備便當的爸爸，換成做自己的便當時，卻意外做出一款「讓人嚇一跳」的創意便當。照片曝光後，不只在社群平台上引來超過3萬次點閱，還讓不少網友直呼：「真的會被嚇醒！」

日本AI戀人APP正夯！中年已婚男最愛用 醫示警：恐陷信任危機

根據日媒「FNN」報導，交友軟體不只用來認識真人，如今連「AI男女友」也能配對。日本出現專門的AI交友APP「LOVERSE」，用戶能和AI打造的虛擬戀人聊天互動，甚至有人發展到「結婚」。

