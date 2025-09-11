南非16歲少年對7名學弟下藥任人性侵 年紀最小才十歲

南非近期傳出一起駭人聽聞的性侵案，一名16歲男學生涉嫌下藥迷昏7名學弟，還將被迷昏的孩子們帶給一名成年男子性侵。儘管7名男童都還沒有成年，男子卻依然伸出魔爪，最小的受害者甚至才十歲。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）。9月1日，16歲的七年級少年，在商店裡偷走一罐飲料，接著便在飲料中下藥。他將摻了藥物的飲料讓7名10到13歲的男童喝下。男童喝下飲料後，就被「學長」帶到一名持槍的31歲男子面前，接著遭到性侵。

其中一名受害男童的家長發現不對勁後報警，警方隨即在9月6日逮捕該名31歲男子。雖然幫兇的16歲少年遭到校方停學，但經南非警方和教育局證實，少年並沒有遭到逮捕。

警方發言人表示，目前他們持續與法醫、社工合作進行調查，要查明整起事件的原委，但卻拒絕說明少年沒有被逮捕的原因。不少家長憤怒的發文表示，儘管少年未成年，但他的行為應該「與性侵犯同樣有罪」，認為他應該受到懲戒。雖然有網友認為，少年可能是在男子脅迫下被迫幫忙，但網路上仍罵聲四起，希望警方讓少年付上該有的代價。

從2018年到2024年間，南非警方就接獲超過10.6萬起兒童性侵通報。有專家指出，由於許多案件未被通報，實際受害數字可能更高。7名受害男童目前正在接受專家的心理輔導，希望能陪伴他們早日走出陰影。