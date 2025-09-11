寄生屋底！電視、床墊樣樣有 美國一男偷搬進民宅地下夾層連電都偷接

美國奧勒岡州一名男子利用他人住家底下的爬行空間，將其打造成自己的「溫馨住宅」，他的「家」不僅有床、有燈，甚至還有電視和各式充電器，靠著偷接其他住戶家的電力，就這樣「寄生」在民宅底下。

據《天空新聞》（Sky News）報導，這起事件發生在克拉克馬斯郡（Clackamas County）一處公寓。某天公寓居民發現有一名陌生男子把車停在自家門口，後來又走到建築物後方，讓他開始起了疑心。他上前查看，發現公寓地下室夾層的門被打開了，裡面還透出微弱燈光，讓他決定報警處理。

警方抵達現場後，發現地下室夾層的門已經遭到損壞，只用一條延長線纏繞當「鎖」鎖住，旁邊還有電線從通風口伸出來。屋主告訴警方，地下室的夾層應該是沒有人的，但最近卻常常聽到奇怪的聲音。

由於門鎖已經遭到破壞，屋主的鑰匙也開不了門，警方只好破門而入。進到夾層後眾人大吃一驚，因為這個昏暗的地下室夾層已經被改造成一間「小套房」。裡面不僅有床、燈、充電器，還有電視和其他電子設備，而且這些電器都直接從公寓的電力系統偷電。

入侵的是40歲的男子布庫爾（Beniamin Bucur），警方推測，這名男子已經在這裡住了很長一段時間，已依竊盜和非法入侵等罪名將他逮捕。除了非法入侵民宅之外，警方也在現場發現一支底部有白色殘留物的煙斗，經過檢驗後，證實是甲基安非他命。因此，男子除了面臨竊盜和非法入侵等指控，也將因持有毒品等罪受審。