女子突然愛上舔洗衣漂白粉 檢查竟是因缺乏維生素B12

美國密西根州一名女子愛上舔洗衣漂白粉，某天開始突然非常喜歡漂白粉末的氣味和質地。她每天都要「照三餐」舔漂白粉，甚至還加水「漱口」，讓家人非常擔心。

據Gizmodo網站報導，這名36歲女子一開始是因為貧血、呼吸急促和疲勞等症狀到醫院檢查。剛開始醫生以為她只是單純的貧血，但在一連串檢查之後，發現她的身體嚴重缺乏維生素B12。女子向醫生坦言，自己前陣子愛上舔食洗衣用的漂白粉，讓醫生聽了大吃一驚。

原來女子體內有一種有害的抗體，會使身體無法從食物中吸收維生素B12。醫師認為，可能就是貧血和缺少維生素B12，才會導致她出現異食癖。異食癖是一種會強迫性地想吃下無法食用物品的心理疾病，通常與貧血和營養不良有關。一般來說，異食癖患者通常是想吃泥土、粉筆或毛髮等物品，並且是因為缺鐵才會導致異食癖，因此女子的情況可說是十分少見。

女子透露，自己已經愛上漂白粉一個多月。她每天用手指沾取粉末，舔食兩三次，再用水混和後「漱口」。雖然女子強調她沒有吞下漂白粉末或混和的水，舔食完也會再用清水漱口，家人還是覺得非常擔心。

據了解，女子過去曾有憂鬱症和焦慮症的病史，不過有持續使用藥物控制。這起病例已經刊登在《精神病學病例報告》（Case Reports in Psychiatry）期刊中。醫生要求女子定期補充維生素B12，不過女子後續沒有再回診，因此她的健康狀況是否改善，已經無從得知。