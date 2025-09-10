日本AV女優公開招募小白臉！符合6條件月領6萬 達人揭背後算盤

想和成人片女優近距離互動，不再只是作夢！日本AV女優佐野由真（佐野ゆま）近日發文，開出6大條件「公開招募小白臉」，進入面試階段的求職者不僅可以先拿到1萬日圓的報酬，正式受聘後月薪更上看30萬元日圓。佐野坦言，消息曝光後私訊便接踵而來，但為了尋求真愛，3類人將被優先淘汰。

身高175公分的日本AV女優佐野由真，日前在社群平台公開找尋「小白臉」，不僅開出30萬日圓（約新台幣6.1萬元）的月薪，進入面試階段的人還能先拿到1萬日圓（約新台幣2050元）的補助金。

然而，佐野也針對「小白臉」開出6大條件，包含：1周見面2到3次，以東京為主、把她當公主一樣對待、不可主動提出性需求，且需要配合她、要有工作、能喝酒、現為單身無女友。

ヒモ募集❤️‍🔥

月30万前後

週2.3会える(都内)(もっと多い時もあるかも…)

お姫様扱いしてくれる

性欲出してこない(セックスしたい時は私のタイミングで🙆‍♀️ドSNG遅漏NG)

仕事してる

お酒飲める

彼女持ちNG



写メ審査あり、RTといいねして。

面接費1万支給します‼️

#RTしたらゆっまゆまにしてやんよ pic.twitter.com/7YWk603WPz — 佐野ゆま🦕⋆͛ (@sanoyumasan_gao) 2025年9月1日

消息曝光後立刻掀起轟動，光是私訊就多達400則，佐野透露，「果然我還是希望對方是真的很喜歡我」，雖然許多應徵者讓人心動，但不少人卻連她的社群帳號都沒追蹤。佐野表示，過去隨意對待她的人，像是放過她鴿子、買東西不給錢的，都會全部被優先淘汰。

此外，佐野也忍不住吐槽，「一個月30萬日圓不是小錢，我自己也不是輕鬆賺來的」，如果應徵者的想法有偏差，或強調要有「親密連結」的話，那就是雙方不適合，「如果一定要發生關係，那應該是我要收錢才對吧」。

招募小白臉的公告發出後，佐野至今尚未揭曉徵才結果。AV達人一劍浣春秋表示，「一定有人覺得佐野由真在炒作，這也不是沒有可能」，推測此舉可能是為YouTube頻道衝流量，或是影片企劃的一部分，並期待後續發展。