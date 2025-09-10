阿嬤醒醒！日本8旬老婦深信「太空人男友缺氧」 遭騙百萬日圓

快訊

詐騙男子宣稱自己是受困的太空人，騙走老婦百萬日圓。圖片來源／ingimage
日本北海道一位80歲獨居老婦遭到詐騙，她在社群媒體上認識一名自稱是「太空人」的網友，對方告訴她自己在外太空執行任務，但是太空船受損導致空氣不足，急需現金購買氧氣，而老婦也真的付出大筆現金。

據當地媒體《北海道放送》報導，這名80歲老婦獨自居住在札幌，她在七月時於社群媒體認識一名男子。兩人頻繁互動，讓老婦對男子產生好感，以致於對方後來「求助」時，老婦也不疑有他交出大筆現金。

據悉，詐騙男子謊稱自己是名太空人，在外太空執行任務，不過太空船突然遭到攻擊，需要現金購買氧氣，否則自己就會缺氧而死。看似荒謬的謊言，老婦卻深信不疑，陸續匯出多筆現金。

今（2025）年七月至八月期間，老婦分5次匯出100萬日圓（約新台幣20萬元），一直到某天她突然覺得不太對勁，便將過程告訴家人，家人一聽驚覺老婦應該是遭到詐諞，於是趕緊報警。

警方表示整起事件應該是情感詐騙，要追回這筆錢已經是「不可能的任務」。老婦和家人將這起事件公諸於世，希望能提醒更多民眾提高警覺，不要輕易匯出任何費用。

雖然「太空人缺氧」聽起來真的很荒謬，但用這樣的方式詐騙成功已經不是第一次。2022年日本就發生過一起類似的詐騙案，該名老婦同樣認識了一位「受困的太空人」，只是需要錢買返回地球的「太空船船票」，讓被害老婦甘願匯出442萬日圓（約新台幣90萬元）。

法國麻醉師「毒害」30病患釀12死 全因想展現神級急救技術

為了向同事證明自己的麻醉技術高超，法國一名麻醉師在執業期間刻意「麻醉毒害」30名病患。他讓這些病患心臟驟停，再跳出來秀自己「神乎其技」的急救技術，結果導致12名病患不幸喪命。

日本北海道一位80歲獨居老婦遭到詐騙，她在社群媒體上認識一名自稱是「太空人」的網友，對方告訴她自己在外太空執行任務，但是太空船受損導致空氣不足，急需現金購買氧氣，而老婦也真的付出大筆現金。

壯碩手臂狂搖營養飲品！猛男現身長照機構 裸身秀肌肉有重要使命

根據日媒「FNN」報導，8月29日是日本的「肌肉日」，名古屋市名東區一間身心障礙者機構，特別邀請三位有「長照人員」資格認證的肌肉男，舉辦了一場別開生面的活動。他們藉著結實的身材與幽默的表演，讓銀髮長輩們度過了一個既驚喜又健康的午後。

猥褻13歲孫女！六旬淫翁摸胸吸乳捱告 認罪候判1原因豁免鞭刑

新加坡發生老翁非禮孫女案。1名13歲少女突然肚痛，要求67歲祖父幫助揉肚，詎料祖父卻趁機向她摸胸，直到少女喝止才肯停手。豈料祖父不知悔改，3個月後再次向孫女伸出狼爪，甚至變本加厲吸啜其乳頭，少女通知母親報警。

