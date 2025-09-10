快訊

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

遭考生抨擊！作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

法國麻醉師「毒害」30病患釀12死 全因想展現神級急救技術

聯合新聞網／ 綜合報導
法國一名麻醉師為了炫耀自己的急救技術，竟刻意毒害病人。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
法國一名麻醉師為了炫耀自己的急救技術，竟刻意毒害病人。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

為了向同事證明自己的麻醉技術高超，法國一名麻醉師在執業期間刻意「麻醉毒害」30名病患。他讓這些病患心臟驟停，再跳出來秀自己「神乎其技」的急救技術，結果導致12名病患不幸喪命。

據外媒「法國24」（France 24）報導，53歲的佩基耶（Frédéric Pechier）從2008年到2017年間都擔任麻醉師。他在法國東部貝桑松（Besançon）兩家診所執業，不過卻在手術過程中動手腳，原因只為了讓同事覺得他是「最棒的麻醉師」。

檢方表示，佩基耶疑似在止痛藥和麻醉藥劑動手腳，讓原本風險極低的手術，總是突然發生心臟驟停等緊急狀況。每當出現危急時刻，他就會第一時間跳出來，「成功挽救」病患，來增加自己的英雄事蹟。

只不過這樣的行為造成無數家庭的悲劇。檢方指控，佩基耶毒害的病患多達30人，其中12人因為搶救無效而死亡，受害者年齡涵蓋4歲到89歲。據了解，其中一位名叫泰迪（Teddy）的4歲男童，就在2016年進行扁桃腺手術時，因為佩基耶而經歷兩次心臟驟停，還好最後順利保住性命。

檢方審查超過70份「術中嚴重不良反應」報告，發現可以往回追溯到2008年。一名受害者的女兒伊倫（Amandine Iehlen）表示，53歲的父親便是在2008年進行腎臟手術時，因心臟驟停死亡，不過根據驗屍報告顯示，父親的死因是局部麻醉劑「利多卡因」（lidocaine）使用過量。伊倫過去17年來，都一直在等真相大白，還父親一個公道。

檢察官曼托（Etienne Manteaux）表示，這是一起「法國法律史上前所未見的犯罪」。佩基耶並不是因為醫療疏失造成傷害，只為了給看不順眼的同事「好看」，就故意毒害健康的病患。不過佩基耶否認所有指控，他在開庭前向法國媒體表示，雖然能體諒病患家屬的痛苦，但自己「不需為他們的痛苦負責」。

此案在法國引起軒然大波，調查及判決仍在進行中；如果罪名成立，佩基耶將面臨無期徒刑。

手術 法國

延伸閱讀

法總理換人兩年第四次…政治失能恐讓債務更惡化

迪奧客戶個資外洩 陸公安通報3違法事實祭出行政處罰

提信任投票解預算僵局 法總理恐難過關 馬克宏急覓第4任

法國恐再更換總理 考驗馬克宏施政智慧

相關新聞

法國麻醉師「毒害」30病患釀12死 全因想展現神級急救技術

為了向同事證明自己的麻醉技術高超，法國一名麻醉師在執業期間刻意「麻醉毒害」30名病患。他讓這些病患心臟驟停，再跳出來秀自己「神乎其技」的急救技術，結果導致12名病患不幸喪命。

阿嬤醒醒！日本8旬老婦深信「太空人男友缺氧」 遭騙百萬日圓

日本北海道一位80歲獨居老婦遭到詐騙，她在社群媒體上認識一名自稱是「太空人」的網友，對方告訴她自己在外太空執行任務，但是太空船受損導致空氣不足，急需現金購買氧氣，而老婦也真的付出大筆現金。

壯碩手臂狂搖營養飲品！猛男現身長照機構 裸身秀肌肉有重要使命

根據日媒「FNN」報導，8月29日是日本的「肌肉日」，名古屋市名東區一間身心障礙者機構，特別邀請三位有「長照人員」資格認證的肌肉男，舉辦了一場別開生面的活動。他們藉著結實的身材與幽默的表演，讓銀髮長輩們度過了一個既驚喜又健康的午後。

猥褻13歲孫女！六旬淫翁摸胸吸乳捱告 認罪候判1原因豁免鞭刑

新加坡發生老翁非禮孫女案。1名13歲少女突然肚痛，要求67歲祖父幫助揉肚，詎料祖父卻趁機向她摸胸，直到少女喝止才肯停手。豈料祖父不知悔改，3個月後再次向孫女伸出狼爪，甚至變本加厲吸啜其乳頭，少女通知母親報警。

太歲頭上動土？藝術家班克西法院畫「法官痛毆抗議者」 真實身份恐曝光

英國知名街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）近30年來始終隱身於匿名之中，但真實身份如今可能即將曝光。原因是警方針對他於...

吃錯幾十年？全脂、低脂牛奶哪個好 哈佛教授給解答「重點是跟誰比」

華盛頓郵報報導，牛奶到底該喝全脂好還是低脂好？最近一項大型回顧研究指出，無論脂肪含量高低，牛奶、優格和起司與心血管疾病風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。