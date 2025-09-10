法國麻醉師「毒害」30病患釀12死 全因想展現神級急救技術

為了向同事證明自己的麻醉技術高超，法國一名麻醉師在執業期間刻意「麻醉毒害」30名病患。他讓這些病患心臟驟停，再跳出來秀自己「神乎其技」的急救技術，結果導致12名病患不幸喪命。

據外媒「法國24」（France 24）報導，53歲的佩基耶（Frédéric Pechier）從2008年到2017年間都擔任麻醉師。他在法國東部貝桑松（Besançon）兩家診所執業，不過卻在手術過程中動手腳，原因只為了讓同事覺得他是「最棒的麻醉師」。

檢方表示，佩基耶疑似在止痛藥和麻醉藥劑動手腳，讓原本風險極低的手術，總是突然發生心臟驟停等緊急狀況。每當出現危急時刻，他就會第一時間跳出來，「成功挽救」病患，來增加自己的英雄事蹟。

只不過這樣的行為造成無數家庭的悲劇。檢方指控，佩基耶毒害的病患多達30人，其中12人因為搶救無效而死亡，受害者年齡涵蓋4歲到89歲。據了解，其中一位名叫泰迪（Teddy）的4歲男童，就在2016年進行扁桃腺手術時，因為佩基耶而經歷兩次心臟驟停，還好最後順利保住性命。

檢方審查超過70份「術中嚴重不良反應」報告，發現可以往回追溯到2008年。一名受害者的女兒伊倫（Amandine Iehlen）表示，53歲的父親便是在2008年進行腎臟手術時，因心臟驟停死亡，不過根據驗屍報告顯示，父親的死因是局部麻醉劑「利多卡因」（lidocaine）使用過量。伊倫過去17年來，都一直在等真相大白，還父親一個公道。

檢察官曼托（Etienne Manteaux）表示，這是一起「法國法律史上前所未見的犯罪」。佩基耶並不是因為醫療疏失造成傷害，只為了給看不順眼的同事「好看」，就故意毒害健康的病患。不過佩基耶否認所有指控，他在開庭前向法國媒體表示，雖然能體諒病患家屬的痛苦，但自己「不需為他們的痛苦負責」。

此案在法國引起軒然大波，調查及判決仍在進行中；如果罪名成立，佩基耶將面臨無期徒刑。