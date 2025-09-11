巧手做創意便當驚見人臉！日本爸爸打開蓋子「嚇醒自己」

根據日媒「FNN」報導，8月29日是日本的「肌肉日」，名古屋市名東區一間身心障礙者機構，特別邀請三位有「長照人員」資格認證的肌肉男，舉辦了一場別開生面的活動。他們藉著結實的身材與幽默的表演，讓銀髮長輩們度過了一個既驚喜又健康的午後。

2025-09-10 09:35