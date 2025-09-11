聽新聞
0:00 / 0:00
巧手做創意便當驚見人臉！日本爸爸打開蓋子「嚇醒自己」
根據日媒「ねとらぼ」報導，一名平常習慣替女兒準備便當的爸爸，換成做自己的便當時，意外做出一款「讓人嚇一跳」的創意便當。照片曝光後，不只在社群平台上引來超過3萬次點閱，還讓不少網友直呼：「真的會被嚇醒！」
這位名叫內田直人的爸爸，平日常在社群分享他設計的各種便當，過去也曾以女兒最愛的漫畫《BANANA FISH》作為素材，頗受網友好評。這次他靈感一來，選用簡單的水煮蛋與海苔來搭配，沒想到完成後卻讓自己都直呼「嚇一跳」。
他在白飯上擺放兩個半顆水煮蛋，用海苔拼出鼻子和嘴巴，最後再撒上芝麻鹽當作鬍鬚，搭配旁邊的小番茄點綴「眼神」，竟然神還原日本搞笑藝人好萊塢雜魚師匠（Hollywood Zakoshisyoh）的招牌誇張眼鏡與經典表情。內田笑說：「自己打開便當時都愣住了！」
除了主食，便當盒的另一側其實還塞滿炸雞、青菜等配菜，只是目光完全被那張「熟悉的臉」吸引。雙層便當的巧思，讓整個便當不只充滿飽足感，更有滿滿的驚嚇與笑點。貼文一出，網友紛紛留言：「太恐怖又太好笑了！」、「不愧是藝術級便當」、「一打開就會笑到噴飯」、「根本誇張到極致！」甚至有人表示「光看就睡意全消」。內田一直在Threads（@bento_star）上分享充滿創意的便當作品，讓網友每天都能看得開心、充滿樂趣。
日本搞笑藝人好萊塢雜魚師匠↓
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言