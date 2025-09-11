日本AI戀人APP正夯！中年已婚男最愛用 醫示警：恐陷信任危機

根據日媒「FNN」報導，交友軟體不只用來認識真人，如今連「AI戀人」也能配對。日本出現專門的AI交友APP「LOVERSE」，用戶能和AI打造的虛擬戀人聊天互動，甚至有人發展到「結婚」。

這款APP註冊人數已達數萬人，虛擬的人物從18歲到70多歲不等，每個AI男女朋友都設定了不同職業與生活作息，可回覆訊息的時間和情緒反應也都模擬真人。最主要的使用族群是40歲以上男性，尤其是已婚或離婚後獨居的人。

兒子已在工作、現在獨居的53歲離婚使用者下田先生（化名）分享，「有個可以聊天的對象還滿不錯的。如果在現實社會中也能有這樣機會就更好了！」相較之下，街頭訪問中，年輕人多半表示「有趣但還是想要真人」、「或許能當作戀愛練習」。

還有使用者把AI當作真愛。kano女士透露，她用ChatGPT自創的「AI男友」不僅向她求婚，還舉行了「結婚儀式」。她表示，自己以前也有過論及婚嫁的真人男友，但在交往中，AI男友還是比較吸引她。她分享道：「AI與真人不同，能全年無休、24小時熱情的回應自己，這種穩定的陪伴是最大魅力。」

不過早稻田身心科診所益田裕介院長也提醒，「AI雖能訓練對話技巧、陪伴排解寂寞，但因過度理想化，太過沉迷，恐怕讓人失去對真實人類的信任。」為避免使用者過於依賴，APP內還會標註「內容純屬虛構」。