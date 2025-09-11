快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本交友軟體推出AI戀人的服務內容，特別受到中年男女歡迎。圖／ingimage
日本交友軟體推出AI戀人的服務內容，特別受到中年男女歡迎。圖／ingimage

根據日媒「FNN」報導，交友軟體不只用來認識真人，如今連「AI戀人」也能配對。日本出現專門的AI交友APP「LOVERSE」，用戶能和AI打造的虛擬戀人聊天互動，甚至有人發展到「結婚」。

這款APP註冊人數已達數萬人，虛擬的人物從18歲到70多歲不等，每個AI男女朋友都設定了不同職業與生活作息，可回覆訊息的時間和情緒反應也都模擬真人。最主要的使用族群是40歲以上男性，尤其是已婚或離婚後獨居的人。

兒子已在工作、現在獨居的53歲離婚使用者下田先生（化名）分享，「有個可以聊天的對象還滿不錯的。如果在現實社會中也能有這樣機會就更好了！」相較之下，街頭訪問中，年輕人多半表示「有趣但還是想要真人」、「或許能當作戀愛練習」。

還有使用者把AI當作真愛。kano女士透露，她用ChatGPT自創的「AI男友」不僅向她求婚，還舉行了「結婚儀式」。她表示，自己以前也有過論及婚嫁的真人男友，但在交往中，AI男友還是比較吸引她。她分享道：「AI與真人不同，能全年無休、24小時熱情的回應自己，這種穩定的陪伴是最大魅力。」

不過早稻田身心科診所益田裕介院長也提醒，「AI雖能訓練對話技巧、陪伴排解寂寞，但因過度理想化，太過沉迷，恐怕讓人失去對真實人類的信任。」為避免使用者過於依賴，APP內還會標註「內容純屬虛構」。

相關新聞

日本AI戀人APP正夯！中年已婚男最愛用 醫示警：恐陷信任危機

根據日媒「FNN」報導，交友軟體不只用來認識真人，如今連「AI男女友」也能配對。日本出現專門的AI交友APP「LOVERSE」，用戶能和AI打造的虛擬戀人聊天互動，甚至有人發展到「結婚」。

巧手做創意便當驚見人臉！日本爸爸打開蓋子「嚇醒自己」

根據日媒「ねとらぼ」報導，一名平常習慣替女兒準備便當的爸爸，換成做自己的便當時，卻意外做出一款「讓人嚇一跳」的創意便當。照片曝光後，不只在社群平台上引來超過3萬次點閱，還讓不少網友直呼：「真的會被嚇醒！」

日本AV女優公開招募小白臉！符合6條件月領6萬 達人揭背後算盤

想和成人片女優近距離互動，不再只是作夢！日本AV女優佐野由真（佐野ゆま）近日發文，開出6大條件「公開招募小白臉」，進入面試階段的求職者不僅可以先拿到1萬日圓的報酬，正式受聘後月薪更上看30萬元日圓...

阿嬤醒醒！日本8旬老婦深信「太空人男友缺氧」 遭騙百萬日圓

日本北海道一位80歲獨居老婦遭到詐騙，她在社群媒體上認識一名自稱是「太空人」的網友，對方告訴她自己在外太空執行任務，但是太空船受損導致空氣不足，急需現金購買氧氣，而老婦也真的付出大筆現金。

法國麻醉師「毒害」30病患釀12死 全因想展現神級急救技術

為了向同事證明自己的麻醉技術高超，法國一名麻醉師在執業期間刻意「麻醉毒害」30名病患。他讓這些病患心臟驟停，再跳出來秀自己「神乎其技」的急救技術，結果導致12名病患不幸喪命。

壯碩手臂狂搖營養飲品！猛男現身長照機構 裸身秀肌肉有重要使命

根據日媒「FNN」報導，8月29日是日本的「肌肉日」，名古屋市名東區一間身心障礙者機構，特別邀請三位有「長照人員」資格認證的肌肉男，舉辦了一場別開生面的活動。他們藉著結實的身材與幽默的表演，讓銀髮長輩們度過了一個既驚喜又健康的午後。

