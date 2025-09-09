太歲頭上動土？藝術家班克西法院畫「法官痛毆抗議者」 真實身份恐曝光

英國知名街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）近30年來始終隱身於匿名之中，但真實身份如今可能即將曝光。原因是警方針對他於8日在倫敦皇家司法院（Royal Courts of Justice）創作的新作品展開調查。

每日郵報報導，這幅街頭藝術位於列為一級保護建築的皇家司法院「女王大樓」外牆，上面描繪一名戴著假髮、身穿法袍並手持法槌的法官，作勢敲打一名倒在地上，卻仍手持血跡斑斑標語的抗議者。作品完成後不久，官方立即將其遮住，並派遣維安人員巡邏。

班克西隨後在IG上發布照片，完整呈現這幅作品，並以「倫敦皇家司法院」（Royal Courts Of Justice. London.）作為標題，證實確實出自其手筆。倫敦警察廳表示，已接獲「刑事損害」報案並著手調查，目前仍在進一步詢問。

若班克西被要求出庭，將不得不公開姓名。若損害金額超過5000英鎊，依法最高可判處10年徒刑；若低於此金額，則可能面臨3個月有期徒刑或2500英鎊罰款。

每日郵報指出，這幅作品似乎影射近期抗議者被大規模逮捕的事件。倫敦市中心6日舉行聲援遭禁組織「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）的示威活動，約900人遭到逮捕，被認為是英國史上規模最大的集體逮捕事件。但英國法院及審裁處事務局（HMCTS）表示，該作品將被移除。發言人強調，皇家司法院屬於受保護建築，「HMCTS有責任維護其原有樣貌。」

班克西自25年前開始創作其標誌性街頭藝術以來，身份始終成謎。星期日郵報2008年展開調查，指稱布里斯托藝術家甘寧厄姆（Robin Gunningham）可能就是班克西，但身份仍未得到確認。