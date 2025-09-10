快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本名古屋有壯碩肌肉的年輕人投入長照服務。 示意圖／ingimage
日本名古屋有壯碩肌肉的年輕人投入長照服務。 示意圖／ingimage

根據日媒「FNN」報導，8月29日是日本的「肌肉日」，名古屋市名東區一間身心障礙者機構，特別邀請三位有「長照人員」資格認證的肌肉男，舉辦了一場別開生面的活動。他們藉著結實的身材與幽默的表演，讓機構住民們度過了一個既驚喜又健康的午後。

「今天請對肌肉男多多指教！」、「為各位送上滿滿活力！」三人一出場就精神飽滿的喊出口號，引來一片笑聲。這三人屬於東海地區經營身心障礙服務的公司，受邀在「肌肉日」進入機構舉辦活動，替住民帶來新鮮有趣的體驗。

表演內容相當有創意，首先帶領大家做簡單體操暖身，接著用壯碩的闊背肌模擬「人肉風扇」，盡全力為現場觀眾搧風，最後更利用自傲的手臂肌力搖勻營養飲料，把日常小事轉變成趣味性滿滿的表演。參與者們笑聲不斷，一名觀眾更直呼：「真的太棒了！我已經成為他們的粉絲。」對於生活單調的機構住民們來說，這場「肌肉秀」瞬間熱絡現場氣氛。

三位長照員不僅帶來娛樂效果，也藉機推廣訓練肌力的重要。而這群「肌肉長照員」其實也肩負另一層使命。立見先生表示：「如果外型陽光又健壯的年輕人能投入長照工作，或許能讓更多同齡族群對這行業產生興趣。」在人力短缺的壓力下，他們希望透過自身的形象，讓長照產業獲得更多社會大眾的注意，也期待能有新血投入。

壯碩手臂狂搖營養飲品！猛男現身長照機構 裸身秀肌肉有重要使命

