波蘭發現不明飛行物殘骸 靠近白俄邊境

波蘭警方今晚表示，邊境警衛在靠近白俄羅斯邊境的一個村莊，發現不明飛行物體的殘骸，這是這個北大西洋公約組織（NATO）成員國近期發生多起類似事件的最新一起。

路透社報導，當地警方在臉書（Facebook）上表示：「今天晚上10時前，特雷斯波爾（Terespol）警察局值班員警接獲邊境警衛通報，稱在波拉提切（Polatycze）的特雷斯波爾邊境口岸附近發現不明飛行物體的殘骸。」

「我們正在封鎖發現地點。這起事件中沒有人受傷。」

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭數月後，烏克蘭軍隊一枚飛彈誤擊波蘭南部一個村莊，造成兩人死亡，波蘭自此對進入其領空的物體保持高度警戒。

波蘭國防部發言人表示，昨天一個可能是走私用無人機的物體墜落在波蘭東部。

今年8月，一架無人機墜入波蘭東部玉米田，燒毀農作物並擊碎附近民宅的窗戶。當時調查此事件的檢察官表示，該無人機似乎是從俄羅斯盟友白俄羅斯方向進入波蘭。