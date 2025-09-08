快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

波蘭發現不明飛行物殘骸 靠近白俄邊境

中央社／ 華沙7日綜合外電報導

波蘭警方今晚表示，邊境警衛在靠近白俄羅斯邊境的一個村莊，發現不明飛行物體的殘骸，這是這個北大西洋公約組織（NATO）成員國近期發生多起類似事件的最新一起。

路透社報導，當地警方在臉書（Facebook）上表示：「今天晚上10時前，特雷斯波爾（Terespol）警察局值班員警接獲邊境警衛通報，稱在波拉提切（Polatycze）的特雷斯波爾邊境口岸附近發現不明飛行物體的殘骸。」

「我們正在封鎖發現地點。這起事件中沒有人受傷。」

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭數月後，烏克蘭軍隊一枚飛彈誤擊波蘭南部一個村莊，造成兩人死亡，波蘭自此對進入其領空的物體保持高度警戒。

波蘭國防部發言人表示，昨天一個可能是走私用無人機的物體墜落在波蘭東部。

今年8月，一架無人機墜入波蘭東部玉米田，燒毀農作物並擊碎附近民宅的窗戶。當時調查此事件的檢察官表示，該無人機似乎是從俄羅斯盟友白俄羅斯方向進入波蘭。

波蘭 烏克蘭 白俄羅斯

延伸閱讀

歐錦賽／波蘭逆轉波士尼亞連兩屆進8強 隊史54年來首見

克拉科夫機場廢100毫升液體規則 波蘭首座

白俄羅斯僧侶間諜案 波蘭政府：純屬政治挑釁

美網／8強落敗被指導要休息 波蘭名將槓上記者

相關新聞

日本102歲人瑞再成功登頂富士山 刷新健力士世界紀錄

日本一名患有心臟病的老翁阿久澤幸吉，以102歲51天的高齡，再次成功登頂富士山。這次登頂使他成為史上最年長登頂富士山的男性，刷新了健力士世界紀錄（Guinness World Record）。

型男美容醫生是恐怖情人！哭求復合被拒強拉前女友上車稱「一切都會結束」

分手不是朋友，甚至變成恐怖情人！1名外貌英俊的美容醫生，與女友分手後想挽回感情，不斷擾對方，不但上門大吵大鬧…

民宅地板夾層傳怪聲！警發現1男「自備家電、床鋪居住」當場逮捕

美國俄勒岡州波特蘭（Portland）近郊一處民宅日前傳出怪聲，警方獲報到場，於住宅地板夾層發現一名男子在此居住，依入室...

婚禮後親屬鳴槍慶祝 土耳其新郎慘被擊中「喜事變喪事」…送醫不治

土耳其發生「喜事變喪事」悲劇。當地有城鎮日前舉行婚禮，同場有賓客開槍慶祝，欲添加喜慶氣氛，其間新郎疑遭妻子親屬槍支子彈擊中胸部，送院搶救後被證實不治…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。