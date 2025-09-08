日本102歲人瑞再成功登頂富士山 刷新健力士世界紀錄

日本一名患有心臟病的老翁阿久澤幸吉，以102歲51天的高齡，再次成功登頂富士山。這次登頂使他成為史上最年長登頂富士山的男性，刷新了健力士世界紀錄（Guinness World Record）。

身為群馬縣登山俱樂部的名譽主席，阿久澤幸吉幾乎每週都會爬山。2022年，為了紀念自己的99歲生日，他征服了海拔1272米的鍋割山。

幸吉並不是首次登頂富士山，他上一次成功登上富士山頂是96歲的時候。

8月3日上午8時，幸吉開始沿吉田路線攀登富士山。這是四條登頂路線中最簡單的一條，一般需要大約6個小時才能登頂。

幸吉並沒有選擇一天之內完成這條路線，而是分三天攀登，期間在山間小屋住了兩晚。

隨着山勢越來越高，幸吉感到寒冷和狂風撲面。此外，他還必須應對氣壓的下降。頭兩天尚算順利，但第三天對幸吉來說卻異常艱難。高海拔的天氣讓他幾乎想要放棄。

幸吉的登山夥伴們不確定是否該鼓勵他堅持，因為他今年曾經歷突發心臟衰竭。幸吉70歲的女兒鼓勵他堅持下去，一步一腳印。

8月5日上午11時，幸吉成功登頂富士山。在山頂，他在富士山淺間神社的訪客登記簿上簽名。在完成這項驚人壯舉的那一刻，他感到的更多的是如釋重負，而不是興奮。

現在，手握健力士世界紀錄頒發的證書，幸吉的心情卻變了。

他說：「這次攀登很艱難，感覺和上次大不相同。我很驚訝自己最終登頂。如果沒有大家的幫助，我不可能做到。現在我感到很滿足。」

當被問及是否想再次攀登富士山時，幸吉開玩笑說：「再也不想了。如果明年你再問我，也許你會得到不同的答案，但就目前而言，我對這次攀登感到很滿意。」

