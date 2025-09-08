快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

毒菇宴招待公婆親友致3死 澳洲婦被判無期徒刑

中央社／ 墨爾本8日綜合外電報導

以有毒蕈菇殺害3人的澳洲女子派特森（Erin Patterson），今天在墨爾本法院被判處無期徒刑，待服刑33年後可申請假釋，此案曾引起全球媒體熱烈關注報導。

現年50歲的派特森，今年7月被判3項謀殺罪名成立。她在2023年於家中以牛肉大餐宴客時，向公婆及親戚端出內含毒菇的料理，用餐客人包括分居丈夫的父母、叔叔和嬸嬸。

墨爾本（Melbourne）最高法院今天宣判，對派特森處以無期徒刑，但表示在她服刑滿33年後，即83歲時可申請假釋。

法官比爾（Christopher Beale）宣判時表示，她讓受害人及其家屬承受「創傷」。

法官說：「妳對罪行毫無悔意，無異在所有受害人的傷口上撒鹽...妳所犯下罪行其嚴重性，足夠處以最嚴厲刑罰。」

本案在兩個多月的審理期間，派特森始終堅稱她的牛肉午宴是因意外誤用毒菇而釀禍。據信派特森使用的是世上最致命的鵝膏菇（Amanita phalloides），英文俗稱死帽菇（death cap mushroom）。

鵝膏菇外觀容易與其他可食的蘑菇品種混淆，據稱帶有甜味，掩蓋了劇毒。

澳洲廣播公司（ABC）報導，派特森在獲判時幾乎沒有表現出情緒，期間還曾閉上雙眼。

派特森有28天的時間，可對定罪和判刑提起上訴。

派特森作案動機至今仍成謎。

她的丈夫賽門（Simon）原本也受邀出席那場致命午宴，但臨時取消，並發簡訊給情感疏遠的妻子說，出席午宴會讓他感到「不自在」。

據信當時派特森與賽門的關係已經惡化；兩人早已分居，但法律上仍是夫妻，且正為子女撫養費問題爭執不下。

假釋 澳洲 無期徒刑

延伸閱讀

苗栗心臟重症男子夥同輪椅男跑腿販毒 2男均被判5年以上有期徒刑

影／專為澳洲Supercars錦標賽打造 Toyota為GR Supra換上V8動力

刑法修法無期徒刑最重不得假釋 立院將再開公聽會拚過關

公婆提20人家族旅遊！百萬年收夫妻想出旅費婉拒 得知1事更切心：一定玩不開心

相關新聞

日本102歲人瑞再成功登頂富士山 刷新健力士世界紀錄

日本一名患有心臟病的老翁阿久澤幸吉，以102歲51天的高齡，再次成功登頂富士山。這次登頂使他成為史上最年長登頂富士山的男性，刷新了健力士世界紀錄（Guinness World Record）。

型男美容醫生是恐怖情人！哭求復合被拒強拉前女友上車稱「一切都會結束」

分手不是朋友，甚至變成恐怖情人！1名外貌英俊的美容醫生，與女友分手後想挽回感情，不斷擾對方，不但上門大吵大鬧…

民宅地板夾層傳怪聲！警發現1男「自備家電、床鋪居住」當場逮捕

美國俄勒岡州波特蘭（Portland）近郊一處民宅日前傳出怪聲，警方獲報到場，於住宅地板夾層發現一名男子在此居住，依入室...

婚禮後親屬鳴槍慶祝 土耳其新郎慘被擊中「喜事變喪事」…送醫不治

土耳其發生「喜事變喪事」悲劇。當地有城鎮日前舉行婚禮，同場有賓客開槍慶祝，欲添加喜慶氣氛，其間新郎疑遭妻子親屬槍支子彈擊中胸部，送院搶救後被證實不治…

穿乳膠裝做菜？義大利星級廚師自曝「特別原因」 一票饕客慕名而來

不僅菜品，這位義大利星級廚師的衣品也很獨特！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。