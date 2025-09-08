毒菇宴招待公婆親友致3死 澳洲婦被判無期徒刑
以有毒蕈菇殺害3人的澳洲女子派特森（Erin Patterson），今天在墨爾本法院被判處無期徒刑，待服刑33年後可申請假釋，此案曾引起全球媒體熱烈關注報導。
現年50歲的派特森，今年7月被判3項謀殺罪名成立。她在2023年於家中以牛肉大餐宴客時，向公婆及親戚端出內含毒菇的料理，用餐客人包括分居丈夫的父母、叔叔和嬸嬸。
墨爾本（Melbourne）最高法院今天宣判，對派特森處以無期徒刑，但表示在她服刑滿33年後，即83歲時可申請假釋。
法官比爾（Christopher Beale）宣判時表示，她讓受害人及其家屬承受「創傷」。
法官說：「妳對罪行毫無悔意，無異在所有受害人的傷口上撒鹽...妳所犯下罪行其嚴重性，足夠處以最嚴厲刑罰。」
本案在兩個多月的審理期間，派特森始終堅稱她的牛肉午宴是因意外誤用毒菇而釀禍。據信派特森使用的是世上最致命的鵝膏菇（Amanita phalloides），英文俗稱死帽菇（death cap mushroom）。
鵝膏菇外觀容易與其他可食的蘑菇品種混淆，據稱帶有甜味，掩蓋了劇毒。
澳洲廣播公司（ABC）報導，派特森在獲判時幾乎沒有表現出情緒，期間還曾閉上雙眼。
派特森有28天的時間，可對定罪和判刑提起上訴。
派特森作案動機至今仍成謎。
她的丈夫賽門（Simon）原本也受邀出席那場致命午宴，但臨時取消，並發簡訊給情感疏遠的妻子說，出席午宴會讓他感到「不自在」。
據信當時派特森與賽門的關係已經惡化；兩人早已分居，但法律上仍是夫妻，且正為子女撫養費問題爭執不下。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言