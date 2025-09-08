型男美容醫生是恐怖情人！哭求復合被拒強拉前女友上車稱「一切都會結束」

分手不是朋友，甚至變成恐怖情人！新加坡1名外貌英俊的美容醫生，與女友分手後想挽回感情，不斷擾對方，不但上門大吵大鬧，而且到前女友新入職的公司外守候，哭求前女友上車談話，遭拒絕後情緒激動，強行將她拉上車，在車內揚言「今晚一切都會結束」。

前女友之後趁對方分心之際，伺機爬出車外大聲求救，才得以逃脫生天。美容醫生事後被捕，被控蓄意傷人、非法禁錮和抵觸《防止騷擾法令》等7項罪名，他承認其中4項，法官裁定被吉需接受2年強制治療。

交往期間已經多次爭執

現年40歲男被告蔡承豫案發時是美容醫生，他以往多次接受新加坡傳媒訪問，樣貌頗俊悄，甚至被形容是「型男」醫生。蔡男與33歲受害人曾經是同事，於2021年1月左右，受害人在蔡男工作的診所擔任經理，雙方關係漸親近，到2022年開始交往，但卻經常發生口角，其間多次離離合合。到了2023年初，這段感情出現裂痕，2人討論分手，同年3月，受害人辭職離開診所，為這段感情劃上句號。

男方上門大肆破壞

同年4月1日晚上，蔡男到前女友家門按門鐘，趁前女友查看時強行入屋，導致她撞到後方櫃子。蔡男入屋後開始砸爛物件，指控前女友因出軌而分手，他們因而發生爭執，蔡男取走前女友的手提電腦和風筒後離開，但其後2次折返繼續大吵大鬧。

蔡男其後搶走前女友手機，要求她交出住所鎖匙，並向她動粗，前女友的頭部和手腳受輕傷，事後報警求助。

重修舊好不果 多次致電和傳送恐嚇訊息

到了同年5月24日夜晚，蔡男接載前女友回家，試圖提出重修舊好，同時要求在彼此家中放置對方物品。受害人聞言拒絕，繼而下車回家，蔡男大感憤怒，開始不斷致電和傳送恐嚇訊息，受害人大驚再次報警。

哭求復合不果強拉前女友上車

蔡男繼續多次致電給前女友，到了2024年3月1日當晚，蔡男到前女友新工作的公司樓下守候，她見狀請求蔡男切勿再致電，蔡男聞言狂哭，哀求對方上車談話，遭拒後強行將她拖上車，繼而開車離開，途人見狀報警。

男方揚言︰今晚一切都會結束

駕駛期間，蔡男聲稱「今晚一切都會結束」，前女友趁蔡男按照交通情況停車時，嘗試下車逃跑，卻遭拉回上車，她其後訛稱想回家餵貓，蔡男依言駛到前女友住所樓下，但此時她的手機響起，蔡男聞聲大怒，懷疑是第三者來電，要求前女友說出手機密碼。前女趁蔡男將注意力放在手機時，打開車窗爬出車外，繼而跑到公寓求助和大聲呼救，引起保安和鄰居注意，蔡男只好離去，前女友才得以脫身。

男被告接受2年強制治療

蔡男立即駕車離去，但之後被警方拘捕，事後接受醫療評估，結果顯示蔡男自2023年4月起患上抑鬱症，病情嚴重。蔡男面對蓄意傷人、非法禁錮和抵觸《防止騷擾法令》共7項罪名，被告承認其中4項，法官考慮餘下罪名，9月4日作出裁決，判處被告接受2年強制治療。

延伸閱讀：

恐怖情人！疑同居女友賣淫 躁男2次狂毆涉酒樽塞下體 判刑曝光

網戀遇恐怖情人！女生首見「男友」遭狂毆兼性侵 手機被搶走變賣

文章授權轉載自《香港01》