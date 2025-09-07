民宅地板夾層傳怪聲！警發現1男「自備家電、床鋪居住」當場逮捕

快訊

中央社／ 波特蘭6日綜合外電報導
美國俄勒岡州波特蘭（Portland）近郊一處民宅日前傳出怪聲，警方獲報到場，於住宅地板夾層發現一名男子在此居住。示意圖／Ingimage
美國俄勒岡州波特蘭（Portland）近郊一處民宅日前傳出怪聲，警方獲報到場，於住宅地板夾層發現一名男子在此居住，依入室竊盜及非法持有甲基安非他命等罪名當場逮捕該男子。

英國廣播公司（BBC）報導，波特蘭克拉克馬斯郡（Clackamas County）警長辦公室表示，該男子在屋主不知情下住在地板夾層內，自備床鋪、燈具及電視，並拉線使用屋內電力。

屋主告訴警方，地板夾層空間「不應該有人居住」，卻聽到這裡傳出怪聲。

警方查出，非法居住者是40歲的布庫爾（Beniamin Bucur），警方依入室竊盜及非法持有甲基安非他命的罪名當場逮捕他。

這起案件發生在當地時間3日晚間11時左右，警方接獲民眾報案，指波特蘭東南部小鎮快樂谷（Happy Valley）附近住宅區，有人目擊一名陌生男子停好車後走向一棟3層樓住宅後方。目擊者注意到該建物地板夾層對外入口處敞開，且有光線從中透出。

警方到場後發現地板夾層對外入口處門鎖遭破壞，而且從內部上鎖，還有一條延長線藉由通風口拉進夾層內。

警方聯絡屋主確認不應該有人在裡面後，試圖用屋主提供的鑰匙開鎖但失敗，最後破門而入，發現布庫爾藏身其中。

警方強調，布庫爾「顯然住在這裡」，裡面可以看到充電器、電視與照明設備，還有一張床，所有家電均使用屋內電力。警方搜索過程中還查獲吸食甲基安非他命（methamphetamine，俗稱冰毒）的煙斗。

布庫爾已被送往郡立監獄，保釋金設定為7萬5000美元（約新台幣228萬元）。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

竊盜 安非他命

