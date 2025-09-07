婚禮後親屬鳴槍慶祝 土耳其新郎慘被擊中「喜事變喪事」…送醫不治

快訊

香港01／ 撰文／桃樂斯
土耳其1城鎮日前舉行婚禮，同場有賓客開槍慶祝，欲添加喜慶氣氛，其間新郎疑遭妻子親屬槍支子彈擊中胸部，送院搶救後被證實不治。圖為示意圖。(取材自Ingimage)
土耳其發生「喜事變喪事」悲劇。當地有城鎮日前舉行婚禮，同場有賓客開槍慶祝，欲添加喜慶氣氛，其間新郎疑遭妻子親屬槍支子彈擊中胸部，送院搶救後被證實不治。警方事後拘捕一名47歲女子，並在其住所搜獲2支無牌手槍，她因而被控「謀殺」，而其丈夫涉嫌違反「管有第6136號槍支、刀具及其他工具法」，皆被拘捕；死者葬禮已安排在家族墓地舉行。

婚禮後鳴槍慶祝 3歲新郎被子彈擊中胸部亡

綜合外媒等報導，事發於8月26日，土耳其北部謝賓卡拉希薩爾城鎮（Şebinkarahisar）23歲新郎卡拉卡（Ali Karaca）在婚禮儀式結束後，和妻子貝亞澤特（Beyzanur Beyazıt）被親友護送回家，路途上不斷有人鳴槍慶祝，卡拉卡期間因遭子彈意外擊中胸部送院搶救後，因傷勢嚴重終證實不治。

警指開槍者為新娘女親屬 她涉嫌「謀殺」被捕

當地警方交代案情，指開槍者為新娘一名47歲女親屬，目前她涉嫌「謀殺」被捕，警方同時在她住所花園搜獲2支無牌手槍，其丈夫則因違反「管有第6136號槍支、刀具及其他工具法」同被拘捕；卡拉卡葬禮已安排在家族墓地舉行。

「婚禮鳴槍慶祝」為土耳其北部黑海地區傳統習俗

其實在土耳其北部黑海地區，婚禮後鳴槍慶祝為傳統習俗，但過往亦曾發生「喜事變喪事」悲劇。在8月中旬，東北部特拉布宗省（Trabzon）就發生過類似事件，有男子在婚禮前遭鳴槍人群擊斃，另外造成2人受傷，婚禮被迫取消。當地警方事後拘捕2人，其中1人證實為警員。

文章授權轉載自《香港01》

