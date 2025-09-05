快訊

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

為愛「砍掉重練」！ 土耳其瘋「縮骨手術」讓女性更嬌小

聯合新聞網／ 綜合報導
不少外國人參加「旅遊醫美套餐」，到土耳其進行手術。示意圖／ingimage
不少外國人參加「旅遊醫美套餐」，到土耳其進行手術。示意圖／ingimage

現代社會中，人們對外貌的追求越來越高，除了常見的隆鼻、豐胸手術，就連身高都能「客製化」。土耳其近來就興起一股奇特風潮，不只提供矮個子男性增高的「斷骨增高術」，也推出高個子女性的「斷骨縮短術」，藉此增加找到真愛的機會。

ODDITYCENTRAL報導，這項手術稱為「骨縮短」（Osteoshortening），最初是為了治療肢體長度不一的病患而開發的，現在則被用作醫美整形。這項手術的原理，是透過將病患的腿骨切斷，移除部分股骨，再用金屬桿將骨頭重新固定。

當地媒體報導，負責手術的診所聲稱能將大腿縮短5.5公分，小腿則可縮短3公分，因此假設一名175公分高的女性認為自己太高難找對象，就能透過手術「變矮」到166.5公分。

不過這項手術的風險極高，過程也比想像中還要可怕。醫學專家警告，這項手術因為是動在骨頭上，不僅會有劇烈疼痛，還需要長時間的恢復期。不過更令人擔心的是，若是手術過程不當，有可能會造成無法逆轉的神經損傷，甚至導致肌肉無力、功能喪失或是骨頭無法癒合的情況。

雖然手術潛藏著許多風險，但越來越多身高過高的女性為了變得更嬌小而動手術。這些女性認為身高過高會讓男性覺得尷尬不自信，進而降低找到另一半的機會。據英國《每日郵報》（Mail Online）報導，土耳其伊斯坦堡某家醫院就聲稱，從2023年以來，他們已經進行至少10例「縮腿手術」。

為了吸引更多客戶，土耳其也有不少診所提供「旅遊醫美套餐」，客戶付出的費用除了住院和術後照護，還包含市區觀光、餐廳用餐，以及遊船，讓許多愛美人士就算冒著生命危險，也心甘情願地飛往當地手術。

整形 手術 土耳其

相關新聞

德國一老師請病假16年領乾薪最高逾4200萬元 學校要求病歷證明竟挨告

德國一名女老師從2009年開始請病假，16年來從未到校上班，卻能每月照領全薪。過去16年來，她領走的薪水最多可突破新台幣4,200萬元，近期學校要求她進行身體檢查以證明病情，結果反遭女老師提告。

為愛「砍掉重練」！ 土耳其瘋「縮骨手術」讓女性更嬌小

現代社會中，人們對外貌的追求越來越高，除了常見的隆鼻、豐胸手術，就連身高都能「客製化」。土耳其近來就興起一股奇特風潮，不只提供矮個子男性增高的「斷骨增高術」，也推出高個子女性的「斷骨縮短術」，藉此增加找到真愛的機會。

「上帝說全家都要被魚吃掉」 美國宗教狂熱母溺斃4歲兒

美國俄亥俄州一名女子因為篤信基督教，認為「要被魚吞進肚子才能證明對上帝的虔誠」，竟親手將4歲的兒子淹死。女子目前被以「加重謀殺」、「家庭暴力」和「危害兒童」等罪名逮捕，但可能將以「精神錯亂」為由脫罪。

乾冰凍傷雙腿…英醫師為性癖自我截肢 竟詐保逾2千萬元下場慘了

衛報4日報導，英國血管外科醫師霍珀（Neil Hopper）為了滿足性癖好，竟用乾冰將雙腿凍傷至必須截肢，隨後向保險公司...

醫院三角戀惹殺機！搶助理女友 院長遭割喉慘死、下體也失蹤

孟加拉近日發生一起醫院院內謀殺慘案，現年60歲的醫院院長阿米魯．伊斯蘭（AHM Amirul Islam） ，1日清晨被發現陳屍在院內的休息室，當地警方調查後發現，凶手是被阿米魯開除的男助理阿薩杜爾．阿里．阿薩德（Asadul Ali Asad），阿米魯疑似介入凶手與女護士的戀情，讓阿薩杜爾在氣憤難抑之下起了殺機。

夏天出門不再汗濕背包！日前自衛隊員背部通風涼爽妙招 只花21元

根據日媒「まいどなニュース」報導，炎炎夏日中揹著後背包出門，背部常因汗水浸濕又悶又不舒服。日本一名前自衛隊員@NANOSANsub分享妙招，意外在社群掀起熱烈討論。他在背包與背部之間加裝一塊人工草皮，讓背部維持通風，汗水不再直接滲進背包，甚至連放在裡面的重要文件也能因此避免受潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。