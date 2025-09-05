為愛「砍掉重練」！ 土耳其瘋「縮骨手術」讓女性更嬌小

現代社會中，人們對外貌的追求越來越高，除了常見的隆鼻、豐胸手術，就連身高都能「客製化」。土耳其近來就興起一股奇特風潮，不只提供矮個子男性增高的「斷骨增高術」，也推出高個子女性的「斷骨縮短術」，藉此增加找到真愛的機會。

據ODDITYCENTRAL報導，這項手術稱為「骨縮短」（Osteoshortening），最初是為了治療肢體長度不一的病患而開發的，現在則被用作醫美整形。這項手術的原理，是透過將病患的腿骨切斷，移除部分股骨，再用金屬桿將骨頭重新固定。

當地媒體報導，負責手術的診所聲稱能將大腿縮短5.5公分，小腿則可縮短3公分，因此假設一名175公分高的女性認為自己太高難找對象，就能透過手術「變矮」到166.5公分。

不過這項手術的風險極高，過程也比想像中還要可怕。醫學專家警告，這項手術因為是動在骨頭上，不僅會有劇烈疼痛，還需要長時間的恢復期。不過更令人擔心的是，若是手術過程不當，有可能會造成無法逆轉的神經損傷，甚至導致肌肉無力、功能喪失或是骨頭無法癒合的情況。

雖然手術潛藏著許多風險，但越來越多身高過高的女性為了變得更嬌小而動手術。這些女性認為身高過高會讓男性覺得尷尬不自信，進而降低找到另一半的機會。據英國《每日郵報》（Mail Online）報導，土耳其伊斯坦堡某家醫院就聲稱，從2023年以來，他們已經進行至少10例「縮腿手術」。

為了吸引更多客戶，土耳其也有不少診所提供「旅遊醫美套餐」，客戶付出的費用除了住院和術後照護，還包含市區觀光、餐廳用餐，以及遊船，讓許多愛美人士就算冒著生命危險，也心甘情願地飛往當地手術。