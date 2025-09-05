快訊

德國一老師請病假16年領乾薪最高逾4200萬元 學校要求病歷證明竟挨告

聯合新聞網／ 綜合報導
女子病假一請就16年，白白領走的薪水最高可達台幣4200萬元。示意圖，非當事人。圖／ingimage
德國一名女老師從2009年開始請病假，16年來從未到校上班，卻能每月照領全薪。過去16年來，她領走的薪水最多可突破新台幣4,200萬元，近期學校要求她進行身體檢查以證明病情，結果反遭女老師提告。

ODDITYCENTRAL報導，這起離譜的事件發生在德國北萊茵-威斯伐倫邦（North Rhine-Westphalia）。德國法律將老師歸類為「公務員」，能夠無限期請帶薪病假。這名不具名的女老師就是發現了這個漏洞，從2009年開始請病假。

她每個月都提出醫院的診斷證明，說自己生病沒有辦法到學校教書，不過過去學校也未要求女老師做身體檢查，就讓女老師放假16年。按當地媒體《世界報》（Die Welt）計算，德國老師的月薪最高可達6,174歐元（約新台幣22萬元）；以此計算，這名女老師的年薪可能有7.4萬歐元（約新台幣263萬元），也就是說過去16年來，她最多可領走118萬歐元，換算新台幣4,228萬元，卻完全沒有工作。

今年年初，校方領導階層換人，內部審查後才發現這起弊端。校方提出要求，要女老師做身體檢查證明自己有理由請病假，但她不但不配合，還向學校提告。幸好法官駁回告訴，認為雇主有權要求員工提供身體狀況證明，女老師也被要求支付2,500歐元（約新台幣8.9萬元）的訴訟費用。

據悉，女老師在請長假期間，還經營了一家醫療新創公司，此舉已經違反相關規定。如果傳言屬實，她將被開除公務員身分，也會失去薪水和退休金。不過法律專家德爾格曼（Ralf Delgmann）表示，就算最後體檢結果女老師身體健康，她也不需退還過去16年的薪水，因為醫生無法證明她過去這段時間也是健康的。

