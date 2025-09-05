快訊

「上帝說全家都要被魚吃掉」 美國宗教狂熱母溺斃4歲兒

聯合新聞網／ 綜合報導
女子相信自己受到上帝感召而將兒子溺死。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國俄亥俄州一名女子因為篤信基督教，認為「要被魚吞進肚子才能證明對上帝的虔誠」，竟親手將4歲的兒子淹死。女子目前被以「加重謀殺」、「家庭暴力」和「危害兒童」等罪名逮捕，但可能將以「精神錯亂」為由脫罪。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，40歲的露絲（Ruth Miller）是基督教阿米什（Amish）教派的信徒。該教派的信徒過著與世隔絕的生活，拒絕汽車及電力等現代設施，生活十分簡樸。8月23日凌晨，她和45歲的丈夫馬庫斯（Marcus J. Miller）一起到湖邊，馬庫斯先跳入湖中，想向上帝證明自己的信心。

馬庫斯跳入湖中後，就再也沒有再回到岸邊，一直到23日晚間，搜救隊才在湖中尋獲他的遺體。馬庫斯失蹤兩小時後，露絲又開著高爾夫球車，將4歲的兒子文森（Vincen Miller）載到碼頭，親手將兒子淹死。

她事後向警方坦承犯案，並表示自己聽到上帝的聲音，要他們全家都「被吞進魚肚裡」證明自己的信心。當時車上其實還有另外三個孩子，分別是兩名18歲的雙胞胎兒子和15歲的女兒。不過三個孩子因為較年長，及時逃出車外，沒有受到任何傷害。

悲劇曝光後，三個倖存的孩子已被其他家人帶走照顧。露絲的委任律師弗里德曼（Ian N. Friedman）接受訪問時表示，他認為露絲在案發時患有嚴重的精神疾病，無法分辨對錯。露絲目前面臨「加重謀殺」、「家庭暴力」和「危害兒童」等罪，但弗里德曼表示，之後將以「精神錯亂」為由為露絲辯護。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

