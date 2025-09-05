快訊

乾冰凍傷雙腿…英醫師為性癖自我截肢 竟詐保逾2千萬元下場慘了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國血管外科醫師霍珀為了滿足性癖好，竟把自己的雙腿凍到必須截肢，隨後向保險公司謊稱因敗血症截肢詐保，認罪後被判入獄32個月。照片擷取自 X / therealmissjo
英國血管外科醫師霍珀為了滿足性癖好，竟把自己的雙腿凍到必須截肢，隨後向保險公司謊稱因敗血症截肢詐保，認罪後被判入獄32個月。照片擷取自 X / therealmissjo

衛報4日報導，英國血管外科醫師霍珀（Neil Hopper）為了滿足性癖好，竟用乾冰將雙腿凍傷至必須截肢，隨後向保險公司謊稱因敗血症截肢，詐保近50萬英鎊（新台幣約2104萬5000元）。他已認罪，被判入獄32個月。

本案4日開庭，根據庭上陳述，霍珀是在調查極端色情網站「EunuchMaker」時被查出。該網站由古斯塔夫森（Marius Gustavson）經營，他領導一個極端身體改造組織，對年僅16歲的男子進行閹割、陰莖切除等手術，2024年被判終身監禁，至少服刑22年不得假釋。

霍珀於2019年4月用乾冰將雙腿凍傷至完全不可挽救、必須截肢，據稱這一直是他的願望，且對此抱有性興趣。他在截肢後向兩家保險公司做出不誠實的虛假陳述，謊稱「雙腿因疾病截肢，而非自我造成傷害」，共獲得46萬6653.81英鎊，用於購買露營車、熱水浴缸、柴火爐及建築工程。

霍珀曾接受BBC以及威爾士語頻道S4C的紀錄片的訪問，談到自己截肢的經歷。庭上陳述指出，他「享受」媒體曝光帶來的關注，甚至一度入圍歐洲太空總署（ESA）「殘疾人太空人」選拔名單。

霍珀自2013年起任職於英格蘭國民健保署（NHS）康瓦爾郡一家醫院，直到2023年3月因首次被捕而停職，同年12月被暫停醫師執照。除了判處霍珀入獄外，法官還下達一項為期10年的性傷害預防令，並制定犯罪所得調查時間表，以追回部分詐騙所得。

根據庭上陳述，霍珀將失去房產，妻子正訴請離婚。雖然他任職醫院聲稱，其刑事指控與專業行為無關，亦沒有任何證據顯示對病人存在風險，但霍珀的前病人仍在徵詢法律意見，擔心當年所接受的治療並非必要醫療行為。

